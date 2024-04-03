Всемирный день вечеринки: идеи, которые выведут посиделки с компанией на новый уровень веселья

Ежегодно 3 апреля отмечается веселый и оригинальный праздник - Всемирный день вечеринки. Целью празднования является привлечение общества к живому общению, мирным развлечениям и напоминание о необходимости отдыха от будничных проблем.

В этот день не обязательно устраивать шумную вечеринку, достаточно хорошо и весело провести время в приятном кругу, наслаждаясь праздничной атмосферой. А чтобы отдых в компании был приятным, Life 24 подготовил креативные идеи, которые сделают посиделки более интересными.

К теме Друзья устроили вечеринку в стиле "Шрека": как выглядели их образы

Зеркало посланий

Если вы планируете устраивать вечеринку у себя дома, интересной активностью может стать своеобразное зеркало посланий. Положите в ванной ручку и клейкие бумажки и позвольте своим гостям оставлять любые сообщения, прикрепляя их к зеркалу.

Как выглядит зеркало посланий: смотрите видео

Это милое развлечение, которое совсем не требует усилий для организации и станет приятным сюрпризом для ваших гостей, а также и для вас, ведь когда все уйдут, то на зеркале точно найдется несколько хороших слов для организаторов вечеринки.

Простая игра с голосованием

Представить отдых в компании без игр и развлечений почти невозможно. Однако не всегда есть время на серьезные приготовления. На помощь здесь могут прийти простые игры. В частности, можно сыграть в голосование.

Для этого каждый из гостей по очереди предлагает выбор между двумя вещами или ситуациями. Например, пицца или хотдог или что бы вы выбрали: путешествовать 3 месяца бесплатно или выиграть миллион? Первый пункт, который называют, сопровождается поднятием большого пальца вверх, а второй – опусканием вниз.

Святкову атмосферу може створити не тільки декор, музика чи фільми. Вдало з цією задачею впорається і білизна від українського виробника Anabel Arto . У новій колекції бренду можна знайти вироби, які додадуть настрою, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і трендових дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Когда после нескольких секунд раздумий участники готовы голосовать, свой выбор они демонстрируют позицией пальца – вверх или вниз. Те, кто оказался в меньшинстве со своим голосованием, проигрывают. А вот что им будет за проигрыш, решает каждая компания самостоятельно.

Как играть в голосование: смотрите видео

Развлечение с дегустацией

Если у вас собралась компания, которая любит риск, это развлечение пригодится. Посчитайте количество ваших гостей и приобретите соответственно бутылки любого напитка, и, к примеру, очень острых соусов. Также вам понадобится коробка и трубочки. Сбоку коробки необходимо сделать отверстия для трубочек и спрятать бутылки внутрь так, чтобы каждый мог свободно пить, но не видел жидкость.

Когда конструкция будет готова, можно переходить к игре. Задача участников – не выпить соус. Для того чтобы не было подглядываний, всем игрокам следует закрыть глаза.

Для первого человека среди бутылок напитков разместите только один соус. После того как он использует свою попытку, измените положение бутылок и добавьте на один соус больше. Для второго участника выбор уже будет более сложным. Повторять процедуру надо после каждого игрока. Развлечение продолжается до тех пор, пока кто-то не выпьет соус и не проиграет.

Как играть в дегустацию: смотрите видео

Лотерея со свечами

Все хорошо знают привычные лотереи, но даже их можно сделать более оригинальными. Заранее подготовьте призы для гостей, а затем разместите на столе небольшие свечи рядышком. Возле каждой из них положите подарки. Задачей участников будет задуть как можно больше свечей с помощью пластиковой бутылки.

Как работает необычная лотерея: смотрите видео

От того, сколько свечей удастся человеку задуть, будет зависеть, какие призы он заберет. Для того чтобы сделать игру более интересной, можно разместить лучшие подарки на дальних свечах. Это будет вознаграждение для наиболее способных участников.