Им это удалось: 10 людей, которые удивительно изменились после похудения
Источник:Reddit
Эти люди – большие молодцы! Они уверенно шли к своей цели – избавиться от лишних килограммов. Долгие месяцы и даже годы работы над собой дали просто чрезвычайный результат.
Если вы еще не решились заняться своим телом, но очень этого хотели – вот замечательная порция фотографий, которая хорошо вмотивирует вас это сделать. Оцените, как круто меняется человек после потери лишнего веса. Некоторых героев реально не узнать!
Интересно Очаровательно и атмосферно: незабываемая вечеринка ELLE в Центре культуры вина SHABO
3 года упорной работы – и вот результат!
Фото твитер CinnaPlaysGames
Вот это да! Женщина похудела на 74 килограмма
Фото Reddit Pagingdrfgt
"Специальная диета, тренажерный зал – и я похудел на 97 килограммов"
Фото Reddit candoworkout
"Разница в три года. Теперь я гораздо счастливее!"
Фото Reddit bumblebb94
Парень решил набрать вес, а не худеть. 6 лет работы, плюс 17 килограммов – и выглядит он действительно эффектно
Фото Reddit Leenis12
Минус 45 килограмм за 2 года, но главное, что у мужчины до сих пор хорошее настроение
Фото Reddit doolbroДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
"Сбросила 44 килограмма за 6 лет. Тогда я была очень несчастной. Сейчас я очень люблю жизнь!"
Фото Reddit GiantGeese
Между этими фотографиями 3 года. Женщина похудела на 21 килограмм
Фото Reddit doveandfawn
43 года и 53 года. За это время мужчина похудел на 34 килограмма!
Фото Reddit NedCOMO
Минус 57 килограмм за 2 года!
Фото Reddit solo2070