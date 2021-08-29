Им это удалось: 10 людей, которые удивительно изменились после похудения

Эти люди – большие молодцы! Они уверенно шли к своей цели – избавиться от лишних килограммов. Долгие месяцы и даже годы работы над собой дали просто чрезвычайный результат.

Если вы еще не решились заняться своим телом, но очень этого хотели – вот замечательная порция фотографий, которая хорошо вмотивирует вас это сделать. Оцените, как круто меняется человек после потери лишнего веса. Некоторых героев реально не узнать!

Интересно Очаровательно и атмосферно: незабываемая вечеринка ELLE в Центре культуры вина SHABO

3 года упорной работы – и вот результат!

Фото твитер CinnaPlaysGames

Вот это да! Женщина похудела на 74 килограмма

Фото Reddit Pagingdrfgt

"Специальная диета, тренажерный зал – и я похудел на 97 килограммов"

Фото Reddit candoworkout

"Разница в три года. Теперь я гораздо счастливее!"

Фото Reddit bumblebb94

Парень решил набрать вес, а не худеть. 6 лет работы, плюс 17 килограммов – и выглядит он действительно эффектно

Фото Reddit Leenis12

Минус 45 килограмм за 2 года, но главное, что у мужчины до сих пор хорошее настроение

Фото Reddit doolbro

"Сбросила 44 килограмма за 6 лет. Тогда я была очень несчастной. Сейчас я очень люблю жизнь!"

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото Reddit GiantGeese

Между этими фотографиями 3 года. Женщина похудела на 21 килограмм

Фото Reddit doveandfawn

43 года и 53 года. За это время мужчина похудел на 34 килограмма!

Фото Reddit NedCOMO

Минус 57 килограмм за 2 года!

Фото Reddit solo2070