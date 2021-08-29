Якщо ви досі не наважилися зайнятися своїм тілом, але дуже цього хотіли – ось чудова порція фотографій, яка добре вмотивує вас це зробити. Оцініть, як круто змінюється людина після втрати зайвої ваги. Деяких героїв реально не впізнати!
Цікаво Чарівно та атмосферно: незабутня вечірка ELLE у Центрі культури вина SHABO
3 роки наполегливої роботи – і ось результат!
Фото твітер CinnaPlaysGames
Оце так! Жінка схудла на 74 кілограми
Фото Reddit Pagingdrfgt
"Спеціальна дієта, тренажерний зал – і я схуд на 97 кілограмів"
Фото Reddit candoworkout
"Різниця в три роки. Тепер я значно щасливіша!"
Фото Reddit bumblebb94
Хлопець вирішив набрати вагу, а не худнути. 6 років роботи, плюс 17 кілограмів – і виглядає він дійсно ефектно
Фото Reddit Leenis12
Мінус 45 кілограмів за 2 роки, але головне, що у чоловіка досі хороший настрій
Фото Reddit doolbro
"Скинула 44 кілограми за 6 років. Тоді я була дуже нещасливою. Зараз я дуже люблю життя!"
Фото Reddit GiantGeese
Між цими фотографіями 3 роки. Жінка схудла на 21 кілограм
Фото Reddit doveandfawn
43 роки та 53 роки. За цей час чоловік схуд на 34 кілограми!
Фото Reddit NedCOMO
Мінус 57 кілограмів за 2 роки!
Фото Reddit solo2070