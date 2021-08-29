Якщо ви досі не наважилися зайнятися своїм тілом, але дуже цього хотіли – ось чудова порція фотографій, яка добре вмотивує вас це зробити. Оцініть, як круто змінюється людина після втрати зайвої ваги. Деяких героїв реально не впізнати!

Цікаво Чарівно та атмосферно: незабутня вечірка ELLE у Центрі культури вина SHABO

3 роки наполегливої роботи – і ось результат!

Фото твітер CinnaPlaysGames

Оце так! Жінка схудла на 74 кілограми

Фото Reddit Pagingdrfgt

"Спеціальна дієта, тренажерний зал – і я схуд на 97 кілограмів"

Фото Reddit candoworkout

"Різниця в три роки. Тепер я значно щасливіша!"

Фото Reddit bumblebb94

Хлопець вирішив набрати вагу, а не худнути. 6 років роботи, плюс 17 кілограмів – і виглядає він дійсно ефектно

Фото Reddit Leenis12

Мінус 45 кілограмів за 2 роки, але головне, що у чоловіка досі хороший настрій

Фото Reddit doolbro

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .

"Скинула 44 кілограми за 6 років. Тоді я була дуже нещасливою. Зараз я дуже люблю життя!"

Фото Reddit GiantGeese

Між цими фотографіями 3 роки. Жінка схудла на 21 кілограм

Фото Reddit doveandfawn

43 роки та 53 роки. За цей час чоловік схуд на 34 кілограми!

Фото Reddit NedCOMO

Мінус 57 кілограмів за 2 роки!

Фото Reddit solo2070