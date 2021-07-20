90 лет в одной картинке: эта инфографика раскладывает всю вашу жизнь на недели

Инфорграфика, которая наглядно показывает, сколько вы уже прожили и сколько, вероятно, вам осталось, заставила пользователей сети ненавидеть ее создателя. Ведь такая визуализация заставляет вспомнить, насколько наша жизнь быстротечна.

Консультант по программному обеспечению Сверрир Зигмундарсон создал интерактивную инфографику, в которой разделил всю жизнь человека на недели. Стоит лишь заполнить несколько пунктов слева от таблицы, чтобы увидеть, через сколько таких "строчек" жизнь закончится.

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Как это работает

Нужно указать пол, дату рождения и страну проживания. Также автор предлагает вписать, сколько лет вы учились в младшей, средней и старшей школе, в колледже (если вы там учились) и университете, когда начали работать и сколько лет работаете.

Заполните несколько пунктов, чтобы увидеть продолжительность жизни / Скриншот с сайта labs.coruscantconsulting

Исходя из этих данных, система сама автоматически рассчитывает, когда вы выйдете на пенсию и ориентировочную продолжительность жизни. На инфографике можно увидеть, на каком этапе вашей жизни вы сейчас, а когда наступит ваша последняя неделя. Автор делал расчеты, используя среднюю продолжительность жизни – 90 лет.

Инфографика показывает, сколько вы прожили и еще проживете в неделях / Скриншот с сайта labs.coruscantconsulting

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Справа от таблицы можно увидеть также имена известных людей. Нажмите на имя – и на инфографике появится синяя точка – время, когда этот человек ушел из жизни.

Иногда жизнь кажется действительно короткой, а иногда кажется невероятно долгой. Но эта диаграмма позволяет увидеть, что жизнь, безусловно, конечна. Это ваши недели, и это все, что у вас есть,

– написал автор на сайте

Ссылка на инфографику оставили на Reddit, однако пользователям она заметно испортила настроение: