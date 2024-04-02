Хейтеры сравнивают ее с зомби: женщина сделала 43 пластические операции, чтобы превратиться в Барби

Иракская ведущая, актриса и блогер Далия Наим решилась сделать 43 пластических вмешательства, чтобы приблизить свою внешность к идеалу красоты. Женщина стремится быть похожей на Барби.

Как инфлюенсерка выглядит после своих трансформации и какие реакции в соцсетях вызывает ее внешность, рассказываем далее.

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Как выглядит "иракская Барби"

30-летняя телеведущая и актриса Далия Наим из Багдада, также известная как "иракская Барби", получила мировую известность благодаря своей необычной внешности. Женщина имеет миллионную аудиторию подписчиков в соцсетях, где регулярно демонстрирует свои трансформации.

Для того чтобы максимально приблизиться к своему идеалу красоты, блогер сделала 43 пластические операции, в частности увеличила губы филлерами, вставила импланты в грудь и перенесла ринопластику для корректировки формы носа.

Теперь Далия часто снимается в различных пьесах и рейтинговых телевизионных шоу у себя на родине, неизменно играя роль типичной куклы Барби.

Как выглядит женщина: смотрите фото

В то же время отношение подписчиков к метаморфозам модели очень неоднозначное: наряду с восторженными отзывами встречаются и критические комментарии.

Некоторые из хейтеров называют женщину "дьявольской Барби" и сравнивают ее внешность с зомби, призывая искать "спасения от Бога".

Однако блогер на это не обращает внимания. На одном из опубликованных в инстаграм роликов она позирует рядом со своим визажистом, который засыпает клиентку комплиментами: "Ты выглядишь такой красивой, моя дорогая, как Барби".