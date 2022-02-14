Из платья, как у Кейт Миддлтон, в эпатажное мини: как невеста меняла образы на свадьбе

Звезда тиктока Кэссиди Хиплер вышла замуж в прошлом году. Для важного события она выбрала два кардинально разных платья, чем поразила гостей и сеть.

Девушка также работает агентом по недвижимости, а свое свободное время уделяет подписчикам в тиктоке, которых уже более 67 тысяч. Ее свадебные образы изрядно поразили сеть, поэтому рассказываем о смелых контрастах в нашем материале.

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Невеста поразила сеть свадебными образами

Кэссиди Хиплер и Пол Хиплер поженились 26 июня прошлого года. Молодые люди познакомились еще в школе и встречались долгое время.

Пол был первым мальчиком, с которым я когда-нибудь держалась за руки, первым мальчиком, которого я когда-нибудь целовала,

– рассказывает девушка.

Даже в колледже, когда парень и девушка жили в разных городах, они сохраняли свои отношения. В это время влюбленные осознали, как сильно любят друг друга и хотят провести всю жизнь вместе. Молодожены решили провести свадьбу во дворе частного дома жениха в Калифорнии. Там парень провел свое детство. Это место было похоже на настоящие королевские апартаменты.

Я очень хотела почувствовать себя принцессой в день своей свадьбы, и это действительно удалось воплотить в жизнь,

– говорит Кэссиди.



Дом жениха, в котором пара праздновала свадьбу / Фото Insider

Для церемонии невеста выбрала изысканное платье, вдохновленное стилем Кейт Миддлтон, и дополнила его изящной диадемой, позволившей девушке почувствовать себя королевой.

Когда я примеряла это платье, я влюбилась в него и, наверное, не снимала его около часа. Я была до последнего в магазине,

– рассказывает невеста.

Второе платье Кэссиди, которое она приготовила для празднования, раскупили в сети буквально через несколько часов после того, как она опубликовала фото в тиктоке. Оно контрастировало с первым нарядом. Эпатажная длина мини, блестящая бахрома и V-образный вырез просто влюбили всех пользователей сети. Кэссиди была в восторге от своего наряда в стиле Гэтсби.



Изысканное платье в стиле Гэтсби / Фото Insider

Невеста дополняла образ разнообразными деталями: какие-то приобрела в магазине, а какие-то одолжила у родных. Впоследствии она решила собрать все наряды своих родных и создала семейный музей, где были представлены свадебные платья матери, бабушки и свекрови. Дополнили коллекцию и два наряда самой Кэссиди.