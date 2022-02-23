Изменилась до неузнаваемости: женщина шокировала сеть своей новой внешностью

После рождения ребенка Сара Дональд была недовольна своей фигурой и внешностью. Она долго пыталась вернуться в форму и ей удалось стать лучшей версией себя через 12 лет.

Люди часто не верят, что новая и старая Сара Дональд – один и тот же человек. 32-летняя женщина после рождения первого ребенка отправилась за поисками способов похудения. Она была очень недовольна своей фигурой и мечтала отрезать просто лишние килограммы.

Интересно Вот натворили: 10 случаев, когда соседи сделали неприятный "сюрприз"

Женщина изменилась до неузнаваемости

Сара попала в замкнутый круг: вредная еда была ее врагом и одновременно способом отвлечься. Когда дочери исполнилось 12 лет, женщина поняла, что ей нужно немедленно что-то с собой делать, чтобы иметь возможность быть в будущем хорошей мамой и выполнять родительские обязанности. Сара решила изменить свой рацион и прибавить физические нагрузки. Всего за 10 месяцев женщине удалось стать меньше на 2 размера, но ситуация с ее самооценкой только ухудшилась.

Сначала, когда я похудела, я по-настоящему гордилась собой. Наблюдая за падением цифры на весах, я чувствовала себя прекрасно. Но после этого я попала в собственную ловушку и не хотела выходить из дома. Для меня это был такой жестокий поворот,

– признается женщина.

Хотя Сара могла уже примерить одежду меньших размеров и кичиться новыми параметрами, тайком она боролась с собственным телом, кожа на котором свисала со всех сторон.

Я все время прикрывалась мешковатой одеждой, чтобы скрыть свою кожу. На праздники я одевала шорты поверх бикини и носила два бюстгальтера каждый день. Я больше не чувствовала себя женщиной и не могла чувствовать себя более сексуальной для своего партнера. Я попала в ловушку,

– рассказывает Сара.



Женщина невероятно изменилась / Фото The Sun

Уставшая от собственной ненависти к себе женщина обратилась за помощью к пластическому хирургу, чтобы узнать, что можно сделать с ее телом. Сначала она решилась на увеличение груди в 2018 году. Это была первая операция, подарившая ей много уверенности. В ноябре 2020 года Сара обратилась снова к специалисту с другим запросом – уменьшить кожу на животе. Ей удалили около 730 граммов излишней кожи с этого участка.

Я увидела огромную разницу в том, как себя чувствовала после подтяжки живота. Мой врач проделал невероятную работу. Мне всегда было так стыдно за свою мешковатую кожу, но я стала чувствовать себя увереннее в одежде и обнаружила, что экспериментировала с другими стилями, которые я никогда не могла носить как до похудения, так и после,

– призналась Сара.



Невероятное перевоплощение / Фото The Sun

Через полгода женщину ждала еще одна подтяжка на бедрах, результат которой приятно удивил. Финальной была процедура 6 января этого года – поясная липэктомия, во время которой ей удалили стойкие жировые отложения вокруг бедер и талии. Новая внешность стоила Саре более 20 тысяч фунтов стерлингов.

Я знаю, что это большие деньги, но мое путешествие заставило меня понять, что счастье нельзя оценить. Несколько недель назад моя мама спросила, как я чувствую себя, и я ответила просто "свободно". На что моя мама сказала, что наконец-то вернула дочь,

– делится женщина.

Сейчас Сара чувствует себя уверенной и счастливой мамой и надеется, что ее опыт и новая внешность вдохновят других женщин на такие же перевоплощения.



Счастливая мама / Фото The Sun