Как настоящий камень: мастер маникюра показала, как делает янтарные ногти

Мастер маникюра показала оформление ногтей, которое выглядит как янтарь. Жуткой изюминкой этого маникюра является комар, которого автор использовала в дизайне.

Как выглядят необычные ногти и каким образом женщина имитировала янтарь, рассказываем далее.

К теме Вместо духов во флаконе – животные: женщина создает мистические украшения и обереги

Как выглядит янтарный маникюр

Одна из мастериц маникюра предложила довольно оригинальный дизайн ногтей, похожий на настоящий янтарь. Женщина опубликовала видео со своим необычным и несколько экстраординарным маникюром с использованием настоящих насекомых в инстаграм.

Чтобы создать свой янтарный маникюр с комаром внутри, она взяла типсу и нанесла на нее гель-лак. Пока он не просох, женщина поместила внутрь насекомое, а затем закрепила все на ноготь и высушила.

Как выглядит янтарный маникюр: смотрите видео

После этого оригинальная мастерица маникюра придала ногтям нужную форму, покрыла их полупрозрачным лаком с желтизной и тонкой кисточкой, по краям, добавила элементы темно-коричневого цвета. Затем она сверху покрыла все закрепителем.

В результате у нее получился маникюр, напоминающий настоящий камешек янтаря, в котором навечно застыло насекомое.

Хоть это и довольно жуткий дизайн, если вы любите необычные ногти, эти точно выделят ваши руки и привлекут к себе внимание.