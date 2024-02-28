Пережила две мировые войны и "испанку": старейшая женщина США назвала привычку, которая меняет жизнь

Элизабет Фрэнсис стала самым старым человеком в США. Она пережила две мировые войны, эпидемию испанского гриппа и пандемию COVID-19.

Сейчас женщине 114 лет и 214 дней. Она является старейшим человеком в США и пятой среди старейших людей планеты. Элизабет также входит в список супердолгожителей.

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Какие полезные привычки имеет долгожительница

Элизабет Фрэнсис родилась 25 июля 1909 года, за 11 лет до того, как женщинам предоставили право голоса. За свою долгую жизнь женщина пережила две мировые войны, эпидемию испанского гриппа 1918 года и пандемию коронавируса.

Говоря о своем секрете долголетия, Элизабет скромно говорит, что это благословение Господа.

Это не мой секрет долголетия, а благословение Господа. Я просто благодарю Бога за то, что живу,

– поделилась Элизабет.

Ее внуки говорят, что 114-летняя сейчас имеет определенные проблемы с памятью и не может ходить, однако Элизабет находится в сознании, а также узнает родных. К слову, ее дочь Дороти – также долгожительница. Ей сейчас 94 года и они живут вместе с Элизабет.



114-летняя Элизабет Фрэнсис – самый старый человек США / Фото Emmanuel Rodriguez

. Элизабет имела сестру-долгожительницу Берту. Она прожила 106 лет и умерла в 2011 году. Элизабет и Берта является одной из пар братьев и сестер с самым старым суммарным возрастом в мировой истории.

Внучка Элизабет говорит, что ее бабушка имеет несколько секретов долголетия. Во-первых, женщина всегда имела привычку употреблять только здоровую домашнюю пищу – много свежих фруктов и овощей. Также Элизабет вела активный образ жизни. Так, до 90 лет женщина регулярно ходила пешком, любила поговорить с другими людьми, а также принимала активное участие в общественной жизни.

Всю свою жизнь Элизабет ведет здоровый образ жизни. За 114 лет она ни разу не курила и не сделала ни одного глотка алкоголя.

Старайтесь делать для других людей лучшее, что можете. Любите всех,

– говорит Элизабет о главном секрете своего долголетия.

До 22 февраля самым старым человеком была Эдит "Эди" Чеккарелли. 5 февраля 2024 года она отпраздновала свое 116-летие. К сожалению, женщина умерла 22 февраля 2024 года.