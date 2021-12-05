Эти люди точно знают, что такое – неудачный день: забавные фото

Много работы, недосыпания, мало отдыха – и человек плавно начинает терять концентрацию. Как результат – случаются досадные неудачи, о которых стыдно и вспоминать.

Герои нашей подборки поделились своими забавными, но в то же время довольно обидными провалами, которые случились из-за их рассеянности. Лучше выделять время на сон и отдых, чем постоянно попадать в такие ситуации.

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Фото reddit MK4eva420

"Взял себе сапоги, потому что должен был начаться дождь. Забыл забрать их со двора"

Фото reddit hillofsand

"Я думал, что это гигиеническая помада"

Фото reddit UnrestedSleeper

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Фото imgur ISeePeopleEveryday

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Фото reddit monstrous_moose

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Фото reddit hungrymillennial

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Фото reddit jenprad

Парень хотел вермишель быстрого приготовления, но забыл долить туда воды. Она сгорела в микроволновке

Фото reddit Kazhel

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Фото reddit DefectiveOblation

"Сперва не увидел, что в стакане был не только лед"

Фото reddit TheTonz