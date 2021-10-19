Это работает: как удлинить ресницы без наращивания – интересный способ от блогерши

Если хотите удлинить ресницы без наращивания – можно воспользоваться оригинальным способом от немецкой блогерши Лины. Он настолько прост, что удивительно, почему многие ранее не знали об этом.

Все, что вам нужно – всего лишь тушь и немного терпения. Ведь придется привыкнуть к новому способу рисовать ресницы. Лайфхак от Лины уже набрал более 647 тысяч просмотров в тиктоке.

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Сначала придется немного натянуть кожу сбоку у глаз с помощью пальца. А дальше начинается настоящий выход из зоны комфорта!

Обычно женщины во время рисования ресниц держат тушь параллельно к глазам (горизонтально). Лина же предлагает сделать все наоборот – держать ее перпендикулярно (вертикально). Несколько движений вдоль глаз – и ресницы действительно визуально стали значительно длиннее.

Блогерша назвала этот способ "зигзагом" / Скриншот тикток makeupbylxna

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После девушка продолжила рисовать ресницы привычным способом, чтобы полностью распределить косметику от корня до кончиков. Результат впечатляет!

Лина записала весь лайфхак на видео. Не забудьте его пересмотреть!

Пользователи тиктока, которым понравился совет, начали массово его повторять. К примеру, блогерша suzi_sina сделала свою версию этого лайфхака. Многие девушки довольны результатом!