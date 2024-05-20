Дожить до 100 лет: эксперт назвала неожиданный фактор долголетия

С взрослением мы уделяем большое внимание заботе о своем здоровье, правильному питанию, физическим упражнениям. И хотя эти профилактические меры, несомненно, помогают долго жить и хорошо стареть, есть и другие не менее важные аспекты долголетия.

Какой удивительный фактор долголетия выделяют эксперты и что стоит добавить в свою жизнь, чтобы прожить как можно дольше и лучше, рассказываем далее.

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В чем секрет долголетия

После 10 лет изучения позитивной психологии Стефани Гаррисон, автор книги "Новое счастье: как достичь счастья в мире, где все не так", выделила важный фактор долголетия. Эксперт считает счастье, удовольствие, позитив и хорошие связи с другими людьми ключевыми в этом вопросе.

По словам Гаррисон, исходя из доступных исследований, счастье на самом деле влияет на долголетие гораздо больше, чем мы можем себе представить.

Некоторые из наиболее убедительных исследований счастья и долголетия происходят из Гарвардского исследования, одного из самых длительных исследований, которое наблюдало за группой мужчин на протяжении более восьмидесяти лет. Исследователи обнаружили, что хорошие отношения тесно связаны с физическим здоровьем и благополучием,

– рассказывает Гаррисон.

Поскольку счастье и крепкие связи в вашей жизни так положительно влияют на старение, исследовательница добавляет, что важно также признать, как отсутствие этих факторов может негативно повлиять на нас, когда мы взрослеем.

Некоторые исследования показали, что быть одиноким так же опасно для здоровья, как и выкуривать пятнадцать сигарет в день. Это связано с большим риском деменции, болезней сердца, инсульта и преждевременной смерти,

– объясняет Гаррисон.

Подтверждает эту мысль и доктор философии Элиза Эйферт Фримен, которая обращает внимание на исследования, которые показывают, что люди с большими социальными кругами имели на 45% меньше шансов умереть преждевременно, чем люди, которые не имели близкого окружения.

Люди, которые имеют больше социальной поддержки, как правило, имеют лучшее психическое здоровье, здоровье сердечно-сосудистой системы, иммунную систему когнитивные способности, удовлетворенность жизнью, лучшую реакцию на стресс,

– поделилась Фримен.

Счастье – ключевой фактор долголетия / Фото Freepik

Как сделать свою жизнь более счастливой

Несмотря на то, что существует представление, что счастье нереалистично или недостижимо, это не совсем так. Как объясняет Стефани Гаррисон, настоящее счастье приходит от создания аутентичного, целенаправленной и насыщенной жизни. Это не конечный результат, это способ существования.

Когда мы имеем точное понимание счастья, мы видим, что оно гораздо доступнее. Мы можем оглядываться вокруг каждый день и спрашивать: "Как я могу относиться к себе с добротой и состраданием?", "Как я могу помочь кому-то другому?" или "Что я могу сделать, чтобы найти человека, которого я люблю?". Это моменты настоящего счастья, которые создают счастливую и осмысленную жизнь,

– говорит эксперт.

Гаррисон добавляет, что небольшие изменения могут иметь волновой эффект во многих сферах жизни. Например, общение с другими людьми принесет пользу не только физическому здоровью, но и поддержит эмоциональное состояние, помогая чувствовать положительные эмоции. Эти положительные эмоции, свою очередь, создавать ресурс, который поможет быть более креативными и более устойчивыми, достигать целей, успеха в работе и вносить значительный вклад в мир вокруг.

Добавим, что этот текст носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.