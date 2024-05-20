Який дивовижний фактор довголіття виділяють експерти та що варто додати у своє життя, щоб прожити якомога довше та краще, розповідаємо далі.

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У чому секрет довголіття

Після 10 років вивчення позитивної психології Стефані Гаррісон, авторка книги "Нове щастя: як досягти щастя у віті, де все не так", виокремила важливий фактор довголіття. Експертка вважає щастя, задоволення, позитив та гарні зв'язки з іншими людьми ключовими у цьому питанні.

За словами Гаррісон, виходячи з доступних досліджень, щастя насправді впливає на довголіття набагато більше, ніж ми можемо собі уявити.

Деякі з найбільш переконливих досліджень щастя і довголіття походять з Гарвардського дослідження, одного з найтриваліших досліджень, яке спостерігало за групою чоловіків протягом понад вісімдесят років. Дослідники виявили, що хороші стосунки тісно пов'язані з фізичним здоров'ям і добробутом,

– розповідає Гаррісон.

Оскільки щастя та міцні зв’язки у вашому житті так позитивно впливають на старіння, дослідниця додає, що важливо також визнати, як відсутність цих факторів може негативно вплинути на нас, коли ми дорослішаємо.

Деякі дослідження показали, що бути самотнім так само небезпечно для здоров’я, як і викурювати п’ятнадцять сигарет на день. Це пов’язано з більшим ризиком деменції, хвороб серця, інсульту та передчасної смерті,

– пояснює Гаррісон.

Підтверджує цю думку і докторка філософії Еліза Ейферт Фрімен, яка звертає увагу на дослідження, які показують, що люди з більшими соціальними колами мали на 45% менше шансів померти передчасно, ніж люди, які не мали близького оточення.

Люди, які мають більше соціальної підтримки, як правило, мають краще психічне здоров’я, здоров’я серцево-судинної системи, імунну систему когнітивні здібності, задоволеність життям, кращу реакцію на стрес,

– поділилась Фрімен.

Щастя – ключовий фактор довголіття / Фото Freepik

Як зробити своє життя більш щасливим

Попри те, що існує уявлення про те, що щастя нереалістичне або недосяжне, це не зовсім так. Як пояснює Стефані Гаррісон, справжнє щастя приходить від створення автентичного, цілеспрямованого та насиченого життя. Це не кінцевий результат, це спосіб існування.

Коли ми маємо точне розуміння щастя, ми бачимо, що воно набагато доступніше. Ми можемо озиратися навколо кожен день і запитувати: "Як я можу ставитися до себе з добротою і співчуттям?", "Як я можу допомогти комусь іншому?" або "Що я можу зробити, щоб знайти людину, яку я люблю?". Це моменти справжнього щастя, які створюють щасливе та осмислене життя,

– каже експертка.

Гаррісон додає, що невеликі зміни можуть мати хвилевий ефект у багатьох сферах життя. Наприклад, спілкування з іншими людьми принесе користь не тільки фізичному здоров’ю, але й підтримає емоційний стан, допомагаючи відчувати позитивні емоції. Ці позитивні емоції, своєю чергою, створюватимуть ресурс, який допоможе бути більш креативними та більш стійкими, досягати цілей, успіху в роботі та вносити значний внесок у світ навколо.

Додамо, що цей текст має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.