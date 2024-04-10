Скандинавские лайфхаки для сна: 5 вещей, которые стоит попробовать, чтобы хорошо отдыхать ночью

Страны Северной Европы неизменно считаются одними из самых счастливых на планете. Хотя на это, вероятно, есть много причин, сон также играет ключевую роль в этом, поскольку эти страны занимают первые места и по качеству сна.

В чем секреты скандинавского метода сна, а также какие привычки следует попробовать, чтобы наконец качественно отдохнуть ночью, рассказываем далее.

К теме Энергии станет больше: 7 полезных привычек для хорошего самочувствия весной

Проветривайте постельное белье на улице

Если есть возможность, раз в неделю вешайте на улице по крайней мере одеяло, но в идеале также простыни и подушки, на несколько часов. Делая это, особенно когда на дворе прохладно и сухо, вы удалите лишнюю влагу из вещей – это уменьшит накопление бактерий, неприятных запахов и даже пылевых клещей, которые также могут привести к плохому сну.

Открывайте окна в спальне перед сном

Исследования показывают, что более низкая температура лучше всего подходит для хорошего ночного сна. Поэтому хорошим вариантом станет заимствование скандинавского обычая открывать окна в спальне хотя бы на несколько минут, прежде чем лечь в постель, чтобы свежий прохладный воздух мог циркулировать.

Регулярно гуляйте на свежем воздухе

Скандинавы глубоко связаны с природой и внешней средой, поэтому популярной среди северных народов является шведская традиция, когда вы делаете перерыв в полдень, чтобы насладиться горячим напитком, например кофе или чаем, и выпечкой, как правило, под открытым небом.

Хороший сон – залог здоровья и качественной жизни / Фото Freepik

Передышка на воздухе, даже в течение всего 20 минут, может действительно улучшить циркадный ритм, который регулирует цикл сна и бодрствования. Исследования показывают, что пребывание на дневном свете может помочь отрегулировать нарушенные ритмы, что приводит к лучшему сну и повышению уровня счастья.

Посещайте сауну или примите горячую ванну

Сауны являются неотъемлемой частью финской культуры, и это имеет смысл: после долгого холодного дня уютная теплая комната невероятно расслабляет.

Завершение вечера этим ритуалом может быть очень полезным для вашего сна, поскольку колебания тепла приведут к быстрому охлаждению внутренней температуры тела, что подготовит вас ко сну.

Однако если доступа к сауне нет, хорошей альтернативой является парная ванна за час до сна, чтобы начать процесс расслабления. Такое купание даже в течение всего 10 минут связано с улучшением качества сна.

Используйте отдельные одеяла

Если у вас есть партнер, не обойтись без классической скандинавской техники, когда пары спят под отдельными одеялами. Это способствует лучшему регулированию температуры тела и также создает меньше дискомфорта, что в конечном итоге приводит к более длинному и глубокому сну.