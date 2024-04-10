У чому секрети скандинавського методу сну, а також які звички слід спробувати, щоб нарешті якісно відпочити вночі, розповідаємо далі.

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Провітрюйте постільну білизну на вулиці

Якщо є можливість, раз на тиждень вішайте на вулиці принаймні ковдру, але в ідеалі також простирадла та подушки, на кілька годин. Роблячи це, особливо коли на дворі прохолодно та сухо, ви видалите зайву вологу з речей – це зменшить накопичення бактерій, неприємних запахів і навіть пилових кліщів, які також можуть призвести до поганого сну.

Відчиняйте вікна в спальні перед сном

Дослідження показують, що нижча температура найкраще підходить для гарного нічного сну. Тому гарним варіантом стане запозичення скандинавського звичаю відчиняти вікна у спальні хоча б на кілька хвилин, перш ніж лягти в ліжко, щоб свіже прохолодне повітря могло циркулювати.

Регулярно гуляйте

Скандинави глибоко пов’язані з природою та зовнішнім середовищем, тому популярною серед північних народів є шведська традиція, коли ви робите перерву опівдні, щоб насолодитися гарячим напоєм, наприклад кавою чи чаєм, і випічкою, як правило, просто неба.

Гарний сон – запорука здоров'я та якісного життя / Фото Freepik

Перепочинок на повітрі, навіть протягом лише 20 хвилин, може справді покращити циркадний ритм, який регулює цикл сну та неспання. Дослідження показують, що перебування на денному світлі може допомогти відрегулювати порушені ритми, що призводить до кращого сну та підвищення рівня щастя.

Відвідуйте сауну або прийміть гарячу ванну

Сауни є невіддільною частиною фінської культури, і це має сенс: після довгого холодного дня затишна тепла кімната неймовірно розслабляє.

Завершення вечора цим ритуалом може бути дуже корисним для вашого сну, оскільки коливання тепла призведуть до швидкого охолодження внутрішньої температури тіла, що підготує вас до сну.

Однак якщо доступу до сауни немає, гарною альтернативою є парна ванна за годину до сну, щоб почати процес розслаблення. Таке купання навіть протягом усього 10 хвилин пов’язане з покращенням якості сну.

Використовуйте окремі ковдри

Якщо у вас є партнер чи партнерка, не обійтися без класичної скандинавської техніки, коли пари сплять під окремими ковдрами. Це сприяє кращому регулюванню температури тіла та також створює менше дискомфорту, що зрештою призводить до довшого і глибшого сну.