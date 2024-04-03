Ни единого шанса для бактерий: как правильно мыть кисточки и спонжи для макияжа

Неважно, как часто женщина делает макияж, однако стоит следить за чистотой кисточек и спонжей. Ведь грязные кисти и бьюти-блендеры могут навредить коже и даже вызвать воспаление.

Именно поэтому важно вовремя и правильно мыть кисточки и спонжи. Как это сделать – далее в материале.

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Почему важно вовремя мыть инструменты для макияжа

Кисточки и спонжи для макияжа – идеальное место для накопления грязи, жира, остатков косметики и частиц отмершей кожи. В такой среде активно размножаются бактерии, которые могут вызвать воспаление, акне, черные точки и другие проблемы для кожи.

Именно поэтому инструменты для макияжа необходимо держать в чистоте – правильно, тщательно и регулярно мыть. При этом неважно, пользуется ими женщина раз в неделю или ежедневно.

Как часто нужно мыть кисточки и спонжи зависит от того, для нанесения каких косметических средств их используют. К примеру, инструменты для нанесения тонального крема, корректора или контуринга необходимо мыть минимум один раз в неделю. Кисти для глаз можно мыть реже – один раз в 2 недели. Все остальные инструменты, которые не используются ежедневно, можно очищать раз в месяц.

Также надо помнить, что новые кисточки и спонжи для макияжа также необходимо мыть. Сделать это стоит перед первым использованием.



Как часто мыть кисточки для макияжа / Фото Freepik

Как мыть кисточки и спонжи для макияжа

Для того, чтобы помыть кисточки для макияжа, необходимо взять миску с теплой водой и добавить немного специального средства для чистки кистей. Если же такого нет, то можно воспользоваться детским шампунем без запаха – лучшим вариантом станет гипоаллергенное средство.

Кисточки нужно погрузить в воду и покрутить. После этого можно убрать остатки косметики, используя ладонь или салфетки. Важно, чтобы она не попала на металлическую частичку кисточки, поскольку это может ослабить клей, который держит ворсинки.

Их надо мыть до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Когда кисти будут чистыми, то можно протереть их полотенцем – это следует делать осторожно, чтобы ворсинки не деформировались. Когда лишняя влага исчезнет, то стоит оставить кисточки до полного их высыхания.

Спонжи для макияжа также следует мыть в теплой воде, добавив специальное средство или детский шампунь. Их также необходимо мыть пока, пока она также не станет прозрачной.

Что делать, если нет времени мыть инструменты для макияжа

Иногда не хватает времени, чтобы тщательно вымыть кисточки и спонжи для макияжа. Тогда можно воспользоваться быстрым лайфхаком. Так, в сети советуют использовать антибактериальный спрей или хирургический спирт. Чтобы избежать раздражений кожи, спирт или антисептик надо разбавить водой и распылить его на кисточки. Это избавит от бактерий, однако после нескольких использований инструменты надо тщательно вымыть.