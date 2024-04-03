Саме тому важливо вчасно та правильно мити пензлики та спонжі. Як це зробити – далі у матеріалі.

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Чому важливо вчасно мити інструменти для макіяжу

Пензлики та спонжі для макіяжу – ідеальне місце для накопичення бруду, жиру, залишків косметики та частинок відмерлої шкіри. У такому середовищі активно розмножуються бактерії, які можуть викликати запалення, акне, чорні цятки та інші проблеми для шкіри.

Саме тому інструменти для макіяжу необхідно тримати у чистоті – правильно, ретельно та регулярно мити. При цьому неважливо, користується ними жінка раз на тиждень чи щодня.

Як часто потрібно мити пензлики та спонжі залежить від того, для нанесення яких косметичних засобів їх використовують. До прикладу, інструменти для нанесення тонального крему, коректора чи контуринга необхідно мити мінімум один раз на тиждень. Пензлі для очей можна мити рідше – один раз на 2 тижні. Усі інші інструменти, які не використовуються щодня, можна очищувати раз на місяць.

Також треба пам'ятати, що нові пензлики та спонжі для макіяжу також необхідно мити. Зробити це варто перед першим використанням.



Як часто мити пензлики для макіяжу / Фото Freepik

Як мити пензлики й спонжі для макіяжу

Для того, щоб помити пензлики для макіяжу, необхідно взяти миску з теплою водою й додати небагато спеціального засобу для чищення пензлів. Якщо ж такого немає, то можна скористатися дитячим шампунем без запаху – найкращим варіантом стане гіпоалергенний засіб.

Пензлики потрібно занурити у воду та покрутити. Після цього можна прибрати залишки косметики, використовуючи долоню чи серветки. Важливо, щоб вона не потрапила на металеву частинку пензлика, оскільки це може послабити клей, який тримає ворсинки.

Їх треба мити доти, поки вода не стане прозорою. Коли пензлі будуть чистими, то можна протерти їх рушником – це варто робити обережно, щоб ворсинки не деформувалися. Коли зайва волога зникне, то варто залишити пензлики до повного їхнього висихання.

Спонжі для макіяжу також варто мити у теплій воді, додавши спеціальний засіб або дитячий шампунь. Їх також необхідно мити доки, поки вона також не стане прозорою.

Що робити, якщо немає часу мити інструменти для макіяжу

Інколи не вистачає часу, щоб ретельно вимити пензлики й спонжі для макіяжу. Тоді можна скористатися швидким лайфхаком. Так, у мережі радять використати антибактеріальний спрей або хірургічний спирт. Щоб уникнути подразнень шкіри, спирт або антисептик треба розбавити водою та розпилити його на пензлики. Це позбавить від бактерій, однак після кількох використань інструменти треба ретельно вимити.