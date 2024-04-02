Яким продуктами краще надавати перевагу у теплу пору року та на що звернути увагу при виборі, ексклюзивно для Life 24 розповіла візажистка Ірина Легкобит.

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Правильний догляд

Починати вибір косметичних засобів важливо з доглядових продуктів. Як радить Ірина Легкобит, догляд завжди має відповідати типу шкіри.

Це мають бути засоби, які підходять саме вам. Найкраще з цією задачею звернутися до косметолога, адже він обере продукти під ваші потреби й подбає про те, щоб вони не перевантажували шкіру,

– ділиться візажистка.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Легкі текстури

Що стосується косметики, навесні на кожен день ідеально підійдуть легкі тони, що мають вологий фініш.

Хорошим вибором також можуть бути популярні зараз кушони, BB та CC креми. Вони легко перекривають шкіру та не створюють зайвих шарів. Відповідно, обличчя виглядає сяючим і максимально натуральним,

– пояснює Ірина Легкобит.

Вона додає, що до легких тональних засобів варто обирати й легкі текстури інших продуктів. Зокрема, можна звернути увагу на кремові рум'яна.

Якщо тональний суперлегкий, то хочеться і дуже легких продуктів для контурингу. Чудовим вибором будуть кремові рум'яна. Вони додають легесенького сяйва і мають дуже натуральний ефект. Загалом для повсякденного макіяжу можна зупинитися лише на рум'янах. Це буде дуже красиво, особливо, якщо рум'яна з ефектом сяйва. Однак якщо все ж хочеться додати контуринг, то теж можна вибрати щось легке, наприклад кремовий скульптор,

– каже Ірина Легкобит.

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Засоби, що захищають від сонця

SPF-засоби – це обов'язковий елемент макіяжу, особливо навесні та влітку. Для надійного захисту шкіри, а заразом і гарного макіяжу, Ірина Легкобит радить наносити сонцезахисні продукти під свій улюблений тон або звернути увагу на SPF-креми з тоном.

Це косметика, яка одночасно має легкий тонувальний ефект та захищає шкіру від ультрафіолету. Такі креми адаптовується під шкіру і зазвичай мають ідеальний вигляд на обличчі. Також є різні варіації подібних засобів і можна підібрати найкращий варіант для індивідуальних особливостей,

– зазначає візажистка.

Вона додає, що вже з лютого сонце стає доволі активним та впливає на шкіру, зокрема на її пігментацію, тож SPF-захист є обов'язковим. Щоб обрати найкращий варіант, Ірина Легкобит радить звернутися до лікаря-косметолога, який допоможе підібрати продукт з урахуванням усіх персональних потреб.