Обязательный летний аксессуар: как правильно носить очки по нормам этикета

Солнцезащитные очки - это обязательный летний аксессуар, без которого трудно представить себя в теплое время года. Однако даже эта привычная вещь имеет свои правила ношения.

Как стоит носить очки и что с ними нельзя делать, чтобы не нарушить правила этикета, рассказываем далее.

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Как правильно носить очки

Стилисты вот уже несколько лет отмечают, что носить очки на голове вместо ободка – это моветон. Эта странная мода, как уверяют они, зародилась в начале 2000-х. Сначала это были попытки намеренной демонстрации дорогой оправы, даже когда на улице был дождь или темное время суток.

Потом эта вредная привычка трансформировалась в жест функциональности и комфорта: поднять оправу вверх проще и быстрее, чем убирать очки в футляр, да и волосы не мешают. Однако очки на лбу или темени имеют неопрятный и неэстетичный вид, поэтому стоит помнить, что они – не аксессуар для волос и носить их следует по назначению.

Кроме того, очки стоит надевать только в солнечную погоду и снимать их в помещении. Если вы не суперзвезда, которой надоело внимание папарацци, вам вряд ли понадобятся темные очки в помещении или в пасмурную погоду. Иначе вы рискуете выглядеть странно.

Кстати, не воспитанным считается, когда во время знакомства или общения человек остается в темных очках. В любом диалоге важен зрительный контакт, поэтому если вы хотите быть вежливыми, очки следует снять.