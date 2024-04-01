Как просто и быстро определить тип кожи: интересный лайфхак от эксперта

Уходовые средства следует выбирать в зависимости от того, сухая, жирная или комбинированная кожа. Однако неправильно подобранная косметика может только навредить, поэтому стоит точно знать свой тип.

Если вы не знаете, какой у вас тип кожи, то поможет его определить простой тест. Звездный дерматолог Шерин Идрис рассказала, что для этого надо выделить всего несколько минут.

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Как определить свой тип кожи

Дерматолог рассказала, что для определения типа кожи необходимо просто умыться и насухо вытереть лицо. За 30 минут станет понятно, какой именно тип вы имеете.

Вымойте лицо, вытрите его насухо и ничего не делайте – просто ждите. Если через 30 минут ваша кожа шелушится, вероятно, вы имеете сухую кожу и ваша кожа производит мало себума,

– рассказала дерматолог.

Если кожа за 30 минут кожа не сухая, не шелушится, то вы владелец жирной кожи. Впрочем, многие женщины имеют комбинированную кожу. В таких случаях часть лица будет жирной, а другая – быть сухой.

Кроме того, если вы чувствуете, что ваша кожа стянута и возникает ощущение "скрипучести", то, по словам Шерин Индрис, это свидетельствует об обезвоживании. Стоит заметить, что это не сухая кожа, а лишь та, что нуждается в дополнительном увлажнении.

Как определить свой тип кожи: смотрите видео

Напоследок Шерин Идрис подчеркнула, что не существует нормального типа кожи. Дерматолог объяснила, что у женщин могут происходить гормональные колебания – это влияет на тип кожи.