Просто и весело: креативные идеи украшения яиц к Пасхе

Когда дело доходит до раскрашивания пасхальных яиц, иногда самые простые идеи оказываются самыми лучшими.

Как украсить писанки к нынешней Пасхе стильно и без лишних усилий, рассказываем далее.

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Пасхальные яйца с конфетти

Эта идея украшения подходит как для крашеных, так и для неокрашенных яиц. Для нее понадобятся только сваренные вкрутую яйца, двусторонний скотч с рисунками и ножницы.

Вырежьте из скотча небольшие формы, например треугольники или линии. Расположите их на каждом яйце, чтобы создать веселый и красочный узор в виде конфетти и яйца готовы.

Яйца с конфетти / Фото Natasia Hanratty

Полосатые яйца

Проявите креативность, используя резинки для украшения этих красочных цветных яиц. Для того чтобы создать такой дизайн, сварите яйца, обмотайте их резинками, играя с узорами, и погрузите в краситель на несколько минут.

После того как яйца высохнут, снимите резинки, чтобы открыть полосатый дизайн.

Полосатые яйца / Фото Natasia Hanratty

Омбре яйца

Пасхальные яйца с эффектом омбре можно сделать всего за несколько минут. Сварите их и положите в коробку большим концом вверх. Далее слегка покройте яйца красителем из баллончика или пульверизатора, но будьте осторожны, потому что если вы разбрызгаете слишком много, излишки краски стекут на яйцо, портя вид. Дайте высохнуть яйцам и эффект омбре готов.

Яйца омбре / Фото The Crafted Life

Пасхальные яйца с наклейками

Если вы любите природу или просто красивые символы, приобретите разнообразные наклейки с животными, растениями или даже сердечками и дайте волю своей фантазии.

Наклейки на яйцах / Фото Philip Friedman

Яйца с блестками

Все, что нужно сделать для этого дизайна, это покрасить яйца, а затем покрыть их слоем блесток.

Пасхальные яйца с блестками / Фото Modpodge Rocks Blog

Обваляйте их в глитере, который соответствует цвету красителя, и блестящие яйца готовы украшать пасхальный стол.