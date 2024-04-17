Просто и весело: креативные идеи украшения яиц к Пасхе
Источник:Real Simple
Когда дело доходит до раскрашивания пасхальных яиц, иногда самые простые идеи оказываются самыми лучшими.
Как украсить писанки к нынешней Пасхе стильно и без лишних усилий, рассказываем далее.
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Пасхальные яйца с конфетти
Эта идея украшения подходит как для крашеных, так и для неокрашенных яиц. Для нее понадобятся только сваренные вкрутую яйца, двусторонний скотч с рисунками и ножницы.
Вырежьте из скотча небольшие формы, например треугольники или линии. Расположите их на каждом яйце, чтобы создать веселый и красочный узор в виде конфетти и яйца готовы.
Полосатые яйца
Проявите креативность, используя резинки для украшения этих красочных цветных яиц. Для того чтобы создать такой дизайн, сварите яйца, обмотайте их резинками, играя с узорами, и погрузите в краситель на несколько минут.
После того как яйца высохнут, снимите резинки, чтобы открыть полосатый дизайн.
Омбре яйца
Пасхальные яйца с эффектом омбре можно сделать всего за несколько минут. Сварите их и положите в коробку большим концом вверх. Далее слегка покройте яйца красителем из баллончика или пульверизатора, но будьте осторожны, потому что если вы разбрызгаете слишком много, излишки краски стекут на яйцо, портя вид. Дайте высохнуть яйцам и эффект омбре готов.
Пасхальные яйца с наклейками
Если вы любите природу или просто красивые символы, приобретите разнообразные наклейки с животными, растениями или даже сердечками и дайте волю своей фантазии.
Яйца с блестками
Все, что нужно сделать для этого дизайна, это покрасить яйца, а затем покрыть их слоем блесток.
Обваляйте их в глитере, который соответствует цвету красителя, и блестящие яйца готовы украшать пасхальный стол.