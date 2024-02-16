Если хотите отрастить длинные ногти, рассказываем важные способы, чтобы укрепить их и навсегда забыть о наращивании.

К теме Сиреневый – это новый черный: маникюр Селены Гомез стал новым трендом февраля

Питайтесь сбалансировано

Хорошее питание – основа здоровых ногтей. Убедитесь, что в ваш рацион входят различные витамины и минералы, необходимые для роста ногтей, такие как биотин, витамин Е, железо и цинк. Добавляйте в свой рацион такие продукты, как яйца, орехи, листовую зелень и нежирные белки, чтобы обеспечить ногти питательными веществами, необходимыми для их роста.

Пейте достаточно воды

Гидратация является ключом к общему здоровью, включая здоровье ваших ногтей. Употребление достаточного количества воды помогает предотвратить обезвоживание, которое может привести к ломкости и медленному росту ногтей. Старайтесь выпивать не менее восьми стаканов воды в день, чтобы ваши ногти и тело были хорошо увлажнены.

Бережно ухаживайте за ногтями

Обращайтесь с ногтями бережно, чтобы избежать ломкости и повреждений. Используйте мягкую пилочку для придания формы ногтям и избегайте агрессивной обработки, которая может их ослабить. Во время обрезания выбирайте мягкую закругленную форму, чтобы снизить риск зацепления и поломки. Кроме того, защищайте свои ногти, надев перчатки во время работы по дому, связанной с водой или агрессивными химикатами.

Увлажняйте руки

Как и кожа, ваши ногти нуждаются в регулярном увлажнении. Ежедневно наносите питательное масло для кутикулы или увлажняющий крем для рук, чтобы сохранить ногти увлажненными и предотвратить их сухость и ломкость. Здоровые, увлажненные ногти менее склонны к ломкости и расслаиванию.

Избегайте агрессивных средств для ногтей

Некоторые продукты для ногтей, такие как жидкости для снятия лака на основе ацетона и сильные клеи, могут быть агрессивными для ногтей и препятствовать их росту. Выбирайте более мягкие средства для снятия лака без ацетона и лаки для ногтей, не содержащие вредных химикатов. Позвольте ногтям дышать, периодически очищая их от лака.

Регулярно делайте массаж

Стимулирование кровообращения вокруг ногтей – еще один эффективный способ ускорить их рост. Аккуратно массируйте ногтевые ложа круговыми движениями в течение нескольких минут ежедневно. Это не только улучшает приток крови, но и помогает распределять питательные вещества по матриксу ногтя, где формируются новые клетки.