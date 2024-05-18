Чеклист выпускного вечера: перечень основных пунктов, которые стоит учесть при подготовке

Событие, о котором мечтают все школьницы, предполагает много подготовки. Выбор выпускного платья, поиск аксессуаров, планирование развлечений - этот список можно продолжать вечно.

Чтобы лишний раз не волноваться перед выпускным, воспользуйтесь чеклистом по подготовке. Что нужно учесть и спланировать до важного дня, рассказываем далее.

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Соберите свою команду поддержки

Прежде чем начать подготовку к выпускному вечеру, вам понадобится фантастическая группа людей, с которой вы будете готовиться и посетите это важное мероприятие.

Независимо от того, идете вы с парой людей или целой компанией, обязательно спланируйте это заранее. Если вам нравится идея создания тематического образа для всей группы, выберите тему, которая отзывается каждому, и хорошо повеселитесь.

Подготовьте наряд заранее

В основе идеального образа на выпускной вечер лежит ваш наряд. В этом году в моде объемные рукава, воланы, рюши и вышивка, а также минималистичные платья или образы с открытыми плечами.

Выбирайте то, что вам по душе, но самое главное – не оставляйте это на последние дни. Подготовьте свой образ заранее, чтобы в канун выпускного уже быть спокойной.

Не забудьте про аксессуары

Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto . Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.

Во-первых, выберите удобную и стильную пару обуви. В этом вопросе правило простое – платья с большим количеством цветов или деталей хорошо сочетаются с простыми каблуками нюдовых оттенков. Зато если вы выбрали минималистичный выпускной наряд, не стесняйтесь сделать обувь акцентной. Кроме того, не забудьте взять с собой дополнительную пару балеток или кроссовок на случай, если ваши ноги начнут болеть от танцев.

Во-вторых, выберите аксессуары, которые подчеркнут образ. Это может быть ожерелье, пара сережек, браслет и милый клатч или сумочка на одно плечо.

Создайте набор для чрезвычайных ситуаций

Хотя выпускной вечер должен быть связан с весельем, никто не застрахован от непредвиденных ситуаций. Подготовьте небольшую косметичку на такой случай с вещами, которые помогут починить наряд или поправить образ.

Вот несколько важных вещей, которые следует иметь с собой:

Несколько шпилек и булавок.

Бальзам для губ, блеск для губ и помада.

Пудра.

Салфетки.

Маленький дезодорант.

Небольшое средство для быстрого выведения пятен.

Пластыри.

Позаботьтесь о собственном самочувствии

Вам понадобятся тонны энергии, чтобы развлекаться, танцевать, общаться и весело проводить время на выпускном вечере. Поэтому обязательно позаботьтесь перед этим о своем самочувствии, а именно выспитесь, съешьте что-то питательное и не забывайте пить достаточно жидкости.

Спланируйте завершение вечера

До окончания выпускного вечера вы будете слишком уставшие, чтобы решать, что делать дальше. Именно поэтому заранее спланируйте завершение празднования. Независимо от того, отправитесь ли вы домой, или будете встречать рассвет с друзьями – планирование заранее гарантирует, что одна из самых прекрасных ночей в вашей жизни пройдет удачно.