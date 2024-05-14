Какое платье для выпускного бала выбрать, чтобы быть в тренде в 2024 году и выглядеть роскошно, рассказываем далее.
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Платья с объемными рукавами
Сейчас на пике популярности платья с объемными рукавами. Они могут быть разной длины, а также украшены вышивкой, бисером или другими принтами. Такие платья придадут образу игривости и точно не оставят без внимания.
Платье с объемными рукавами: смотрите фото
Платья с воланами
Платье с воланами – это еще один тренд среди выпускниц этого года. Воланы могут быть на юбке или же на линии плеч. Такие платья выглядят очень женственно и элегантно.
Платье с воланами: смотрите фото
Платья с объемными юбками
Также в моде платья с объемными юбками. Это классический образ на выпускной, но он не теряет своей актуальности. Такие модели хорошо подчеркивают силуэт и делают образ очень нежным, особенно если юбки легкие, но довольно пышные.
Платье с объемной юбкой: смотрите фото
Не теряют своей популярности и платья с открытыми плечами. Такой наряд хорошо подчеркивает шею и линию плеч и добавляет изящества.
Платье с открытыми плечами: смотрите фото
Минималистичные платья
Такие платья отличаются лаконичностью, но выглядят элегантно и изысканно. Они подойдут тем, кто любит сдержанный, но элегантный стиль.
Минималистичное платье: смотрите фото
Платья в стиле этно
Уже несколько лет из трендов не выходят платья в этностиле. Это могут быть как вышитые платья, так и с вышитыми элементами.
Платье в этностиле: смотрите фото
Такой наряд обычно дополняют соответствующими аутентичными аксессуарами, что делает образ ярким и стильным.