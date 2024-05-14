Яку сукню для випускного балу обрати, щоб бути у тренді у 2024 році та виглядати розкішно, розповідаємо далі.

До теми Як обрати ідеальну випускну сукню: 6 важливих пунктів

Сукні з об’ємними рукавами

Зараз на піку популярності сукні з об’ємними рукавами. Вони можуть бути різної довжини, а також оздоблені вишивкою, бісером чи іншими принтами. Такі сукні нададуть образу грайливості та точно не залишать без уваги.

Сукня з об’ємними рукавами: дивіться фото

Сукні з воланами

Плаття з воланами – це ще один тренд серед випускниць цього року. Волани можуть бути на спідниці або ж на лінії плечей. Такі сукні виглядають дуже жіночно та елегантно.

Плаття з воланами: дивіться фото

Сукні з об’ємними спідницями

Також у моді сукні з об’ємними спідницями. Це класичний образ на випускний, але він не втрачає своєї актуальності. Такі моделі гарно підкреслюють силует та роблять образ дуже ніжним, особливо якщо спідниці легкі, але доволі пишні.

Сукня з об’ємною спідницею: дивіться фото

Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto. Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.

Сукні з відкритими плечима

Не втрачають своєї популярності й сукні з відкритими плечима. Таке вбрання гарно підкреслює шию та лінію плечей і додає неабиякої витонченості.

Сукня з відкритими плечима: дивіться фото

Мінімалістичні сукні

Такі сукні відрізняються лаконічністю, але виглядають елегантно та вишукано. Вони підійдуть тим, хто полюбляє стриманий, але елегантний стиль.

Мінімалістична сукня: дивіться фото

Сукні у стилі етно

Уже кілька років з трендів не виходять сукні в етностилі. Це можуть бути як вишивані сукні, так і з вишитими елементами.

Сукня в етностилі: дивіться фото

Таке вбрання зазвичай доповнюють відповідними автентичними аксесуарами, що робить образ яскравим та стильним.