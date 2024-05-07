Как выбрать выпускное платье среди большого разнообразия стилей, цветов и тканей, рассказываем далее.

К теме Самые модные цвета в 2024-м: дизайнеры назвали 9 главных оттенков этого года

Учитывайте свой тип фигуры

Чтобы найти идеальное выпускное платье, важно учесть свой тип фигуры, ведь не каждый фасон одинаково подходит разным формам.

Например, если у вас фигура "песочные часы", облегающее платье "русалка" лучше всего подчеркнет формы. Если же вы более миниатюрные, то короткое и кокетливое платье удлинит ноги и станет удачным выбором.

Ищите платья, которые подчеркивают ваши лучшие черты и удачно оформляют форму тела.

Установите бюджет

Выпускные платья могут быть дорогими, поэтому важно определить бюджет, прежде чем начать поиск.

Очертите сумму, которую вы готовы потратить на свое платье, и придерживайтесь ее. Имейте в виду, что вам также нужно будет приобрести аксессуары и обувь.

Платья имеют разные фасоны: смотрите фото

Выберите свой цвет

Цвет платья является важным фактором, который следует учитывать при выборе. Выбирайте оттенок, который дополняет ваш тон кожи и цвет волос.

Если вы не уверены, какой тон лучше подойдет, обратите внимание на классические цвета, такие как черный, темно-синий и красный. Они всегда будут безопасным выбором.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність. Определите свой стиль

Выпускные платья бывают разных стилей: трапеции, бальные платья, платья-футляры, "русалки". Определите фасон, который лучше всего соответствует вашей личности и типу фигуры. Если вы не уверены, попробуйте разные стили, чтобы увидеть, что лучше всего подходит.

Классические цвета всегда хорошо смотрятся: смотрите фото

Выберите свою ткань

Ткани могут формировать различные образы. Например, платье из шифона будет летящим и легким, а платье из атласа будет иметь более структурированный вид. Выберите ткань, которая соответствует вашему стилю, образа и будет удобной в носке.

Примеряйте разные платья

Примерить разные платья – это лучший способ определить, какой стиль, цвет и ткань вам лучше всего подходят. Не бойтесь надевать платья, о которых вы, возможно, даже не думали раньше. Вы можете быть удивлены тем, что на самом деле будет отлично смотреться.