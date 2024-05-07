Как выбрать выпускное платье среди большого разнообразия стилей, цветов и тканей, рассказываем далее.
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Учитывайте свой тип фигуры
Чтобы найти идеальное выпускное платье, важно учесть свой тип фигуры, ведь не каждый фасон одинаково подходит разным формам.
Например, если у вас фигура "песочные часы", облегающее платье "русалка" лучше всего подчеркнет формы. Если же вы более миниатюрные, то короткое и кокетливое платье удлинит ноги и станет удачным выбором.
Ищите платья, которые подчеркивают ваши лучшие черты и удачно оформляют форму тела.
Установите бюджет
Выпускные платья могут быть дорогими, поэтому важно определить бюджет, прежде чем начать поиск.
Очертите сумму, которую вы готовы потратить на свое платье, и придерживайтесь ее. Имейте в виду, что вам также нужно будет приобрести аксессуары и обувь.
Платья имеют разные фасоны: смотрите фото
Выберите свой цвет
Цвет платья является важным фактором, который следует учитывать при выборе. Выбирайте оттенок, который дополняет ваш тон кожи и цвет волос.
Если вы не уверены, какой тон лучше подойдет, обратите внимание на классические цвета, такие как черный, темно-синий и красный. Они всегда будут безопасным выбором.
Выпускные платья бывают разных стилей: трапеции, бальные платья, платья-футляры, "русалки". Определите фасон, который лучше всего соответствует вашей личности и типу фигуры. Если вы не уверены, попробуйте разные стили, чтобы увидеть, что лучше всего подходит.
Классические цвета всегда хорошо смотрятся: смотрите фото
Выберите свою ткань
Ткани могут формировать различные образы. Например, платье из шифона будет летящим и легким, а платье из атласа будет иметь более структурированный вид. Выберите ткань, которая соответствует вашему стилю, образа и будет удобной в носке.
Примеряйте разные платья
Примерить разные платья – это лучший способ определить, какой стиль, цвет и ткань вам лучше всего подходят. Не бойтесь надевать платья, о которых вы, возможно, даже не думали раньше. Вы можете быть удивлены тем, что на самом деле будет отлично смотреться.