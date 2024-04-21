Как определить, подойдет ли короткая стрижка: простой трюк от парикмахера

Решение сделать короткую прическу - очень ответственное и может пугать. Ведь трудно спрогнозировать, как будет выглядеть стрижка и подойдет ли она на сто процентов.

Однако есть один способ, который поможет определить почти наверняка, подойдет ли короткая прическа в каждом индивидуальном случае. Об этом бьюти-лайфхаке рассказываем далее.

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Как определить, подойдет ли короткая стрижка

Для того чтобы выяснить, подойдет ли именно вам короткая стрижка, можно воспользоваться правилом 2,25, которое изобрел знаменитый парикмахер Джон Фрида. Заключается оно в понимании того, какой размер лица вы имеете. Именно это, по мнению эксперта, определяет, насколько гармонично будет смотреться короткая прическа.

Джон изучал лицо и увидел, что угол наклона челюстной кости определяет, будет ли человек лучше выглядеть с короткими или длинными волосами,

– объяснил стилист Джайлс Робинсон.

Воспользоваться правилом можно самостоятельно, взяв линейку и карандаш или другой длинный прямой предмет.

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Держа карандаш горизонтально под подбородком, нужно приложить линейку вертикально под ухом так, чтобы получилась L-образная форма из двух предметов. Место, в котором карандаш и линейка сойдутся, и будет отправной точкой.

Как воспользоваться правилом 2,25: смотрите видео

Если полученное число составляет 2,25 дюйма (примерно 5,72 сантиметра) или меньше, значит, короткие волосы будут вам к лицу, если больше – лучше остановиться на более длинных локонах.

В то же время эксперты подчеркнули, что каждое правило имеет свои исключения, поэтому лучше посоветоваться с парикмахером, который сможет подобрать стрижку, учитывая стиль, пожелания, качество волос и другие факторы.