Проте є один спосіб, який допоможе визначити майже напевно, чи пасуватиме коротка зачіска в кожному індивідуальному випадку. Про цей бьюті-лайфхак розповідаємо далі.
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Як визначити, чи пасуватиме коротка стрижка
Для того, щоб з'ясувати, чи підійде саме вам коротка стрижка, можна скористатися правилом 2,25, яке винайшов знаменитий перукар Джон Фріда. Полягає воно в розумінні того, який розмір обличчя ви маєте. Саме це, на думку експерта, визначає, наскільки гармонійно виглядатиме коротка зачіска.
Джон вивчав обличчя і побачив, що кут нахилу щелепної кістки визначає, чи буде людина мати кращий вигляд з коротким або довгим волоссям,
– пояснив стиліст Джайлс Робінсон.
Скористатися правилом можна самостійно, взявши лінійку та олівець чи інший довгий прямий предмет.
Тримаючи олівець горизонтально під підборіддям, потрібно прикласти лінійку вертикально під вухом так, щоб вийшла L-подібна форма з двох предметів. Місце, в якому олівець та лінійка зійдуться, і буде відправною точкою.
Як скористатися правилом 2,25: дивіться відео
Якщо отримане число становить 2,25 дюйма (приблизно 5,72 сантиметра) або менше, значить, коротке волосся буде вам личити, якщо більше – краще зупинитися на більш довгих локонах.
Водночас експерти підкреслили, що кожне правило має свої винятки, тому краще порадитися з перукарем, який зможе підібрати стрижку, враховуючи стиль, побажання, якість волосся та інші фактори.