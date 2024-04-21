Проте є один спосіб, який допоможе визначити майже напевно, чи пасуватиме коротка зачіска в кожному індивідуальному випадку. Про цей бьюті-лайфхак розповідаємо далі.

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Як визначити, чи пасуватиме коротка стрижка

Для того, щоб з'ясувати, чи підійде саме вам коротка стрижка, можна скористатися правилом 2,25, яке винайшов знаменитий перукар Джон Фріда. Полягає воно в розумінні того, який розмір обличчя ви маєте. Саме це, на думку експерта, визначає, наскільки гармонійно виглядатиме коротка зачіска.

Джон вивчав обличчя і побачив, що кут нахилу щелепної кістки визначає, чи буде людина мати кращий вигляд з коротким або довгим волоссям,

– пояснив стиліст Джайлс Робінсон.

Скористатися правилом можна самостійно, взявши лінійку та олівець чи інший довгий прямий предмет.

Весна – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж підіймуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого весняного образу.

Тримаючи олівець горизонтально під підборіддям, потрібно прикласти лінійку вертикально під вухом так, щоб вийшла L-подібна форма з двох предметів. Місце, в якому олівець та лінійка зійдуться, і буде відправною точкою.

Як скористатися правилом 2,25: дивіться відео

Якщо отримане число становить 2,25 дюйма (приблизно 5,72 сантиметра) або менше, значить, коротке волосся буде вам личити, якщо більше – краще зупинитися на більш довгих локонах.

Водночас експерти підкреслили, що кожне правило має свої винятки, тому краще порадитися з перукарем, який зможе підібрати стрижку, враховуючи стиль, побажання, якість волосся та інші фактори.