Эффекта не будет: каких ошибок следует избегать при использовании увлажняющего крема

Увлажняющий крем - это важная часть ухода за кожей. Однако, чтобы он действительно работал и выполнял свои функции, средство следует правильно наносить.

Какие ошибки делают увлажняющие средства бесполезными и как наносить крем на лицо и тело правильно, рассказываем далее.

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Неправильное хранение

Даже самый лучший увлажняющий крем не принесет пользы, если его неправильно хранить, поэтому, прежде всего, важно соблюдать сроки годности и правила использования, указанных в инструкции. Ни в коем случае нельзя наносить на лицо просроченный продукт, даже если он очень дорогой и действенный. Когда закончился срок годности, средство необходимо сразу утилизировать.

Добавление посторонних веществ

Стараясь сделать дневной или ночной увлажняющий крем максимально полезным, в него могут добавлять любимые масла и витамины. Этого делать не стоит, поскольку не все химические компоненты хорошо ладят между собой. Взаимодействуя друг с другом, они могут наоборот снизить пользу крема, а иногда и сделать его токсичным.

Использование на неподготовленной коже

Также нежелательно наносить крем на не очищенную кожу. Многие считают, что пользоваться средствами для умывания имеет смысл только в вечернее время, после возвращения с улицы. На самом деле в часы сна кожа достаточно активно вырабатывает себум, поэтому утром тоже важно удалить его вместе с чешуйками омертвевшего эпидермиса. Только тогда можно наносить другие средства.

Нанесение на сухую кожу

Те, кто пользуется увлажняющим кремом для лица, часто наносят его на сухую кожу. Однако чтобы питательные вещества из косметического продукта максимально быстро впитывались, необходимо использовать продукт на немного влажной коже. Не стоит насухо вытирать лицо полотенцем, достаточно убрать лишнюю воду, промокнув лицо аккуратными движениями.

Нанесение против роста волос

Ошибка, которую часто допускают те, кто увлажняет кремом кожу тела, – нанесение средства против роста волос. Это чревато закупориванием волосяных луковиц, зудом и высыпаниями. Правильно наносить средство по линии роста волос, распределяя его тонким слоем.