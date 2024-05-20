Каких ошибок следует избегать, чтобы продлить молодость кожи и сохранить ее здоровое состояние и ровный тон, рассказываем далее.

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Отсутствие солнцезащиты

Многие пренебрегают этим важнейшим этапом ухода, но зря. Именно воздействие солнечных лучей может усиливать пигментацию кожи и приводить к другим проблемам, поэтому использование солнцезащитных средств является обязательным.

Кстати, касается это не только лица – наносить SPF нужно еще и на шею и декольте.

Слишком сильное скрабирование

Любые эксфолианты и даже деликатная энзимная пудра нарушают естественный защитный барьер кожи. И хотя отшелушивать отмершие клетки все же стоит, лучше делать это осторожно, чтобы избежать образования пигментных пятен.

Во-первых, следует выбирать средства с мелкими частицами, которые будут делать это деликатной. Во-вторых, не стоит слишком усердствовать с растиранием скрабами. Они и так оставляют микроповреждения, а агрессивные движения только ухудшать ситуацию. В-третьих, все процедуры, отшелушивающие кожу, желательно переместить на вечернее время. Ультрафиолетовое излучение, которое попадет на ослабленную кожу сразу после скрабирования, – это прямой путь к пигментации.

Неправильно подобранный уход

Кислоты и ретинол – отличные помощники в борьбе с пигментацией. Однако если выбрать сразу мощное средство, чтобы мгновенно увидеть результат, есть риск получить химический ожог и новые пигментные пятна.

Главное правило при взаимодействии с кислотами и ретинолом – добавлять их в уход понемногу, начиная с малых дозировок.

Травмирование кожи

Акне – это еще одна причина пигментации. Выдавливая прыщи, мы повреждаем кожу, образуем микротравмы, которые приводят к появлению нежелательных следов.

Чтобы избежать этого, стоит стараться не наносить механические повреждения коже, а если есть потребность убрать высыпания – обращаться к специалисту, который сделает это без лишних травм.