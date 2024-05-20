Яких помилок слід уникати, щоб продовжити молодість шкіри та зберегти її здоровий стан та рівний тон, розповідаємо далі.

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Відсутність сонцезахисту

Багато хто нехтує цим найважливішим етапом догляду, але дарма. Саме вплив сонячних променів може посилювати пігментацію шкіри та призводити до інших негараздів, тож використання сонцезахисних засобів є обов'язковим.

До речі, стосується це не тільки обличчя – наносити SPF потрібно ще й на шию та декольте.

Занадто сильне скрабування

Будь-які ексфоліанти та навіть делікатна ензимна пудра порушують природний захисний бар'єр шкіри. І хоча відлущувати відмерлі клітини все ж варто, краще робити це обережно, щоб уникнути утворення пігментних плям.

По-перше, слід обирати засоби з дрібними частинками, які робитимуть це делікатною. По-друге, не варто занадто старатися із розтиранням скрабами. Вони й так залишають мікропошкодження, а агресивні рухи тільки погіршуватимуть ситуацію. По-третє, всі процедури, що відлущують шкіру, бажано перемістити на вечірній час. Ультрафіолетове випромінення, яке потрапить на ослаблену шкіру одразу після скрабування, – це прямий шлях до пігментації.

Неправильно підібраний догляд

Кислоти та ретинол – відмінні помічники у боротьбі з пігментацією. Однак якщо вибрати одразу найпотужніший засіб, щоб миттєво побачити результат, є ризик отримати хімічний опік та нові пігментні плями.

Головне правило при взаємодії з кислотами та ретинолом – додавати їх до догляду потроху, починаючи з малих дозувань.

Травмування шкіри

Акне – це ще одна причина пігментації. Видавлюючи прищі, ми пошкоджуємо шкіру, утворюємо мікротравми, які призводять до появи небажаних слідів.

Щоб уникнути цього, варто намагатися не завдавати механічні пошкодження шкірі, а якщо є потреба прибрати висипання – звертатися до фахівця, який зробить це без зайвих травм.