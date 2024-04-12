Губы будут сочными и пухлыми: голливудский визажист рассказал, как правильно наносить помаду

Правильно выполненный макияж губ делает их не только более пухлыми. Так визуально можно также подтянуть губы, сделав их более сочными и привлекательными.

Однако ровно нанести помаду и создать нужный эффект может быть непросто. Как это сделать лучше всего, рассказываем далее.

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Как правильно наносить помаду

Визажист Марио Дедиванович, известный своей работой с Ким Кардашьян, показал в тикток прием, который удастся каждой – главное несколько раз потренироваться.

Для создания нужного макияжа понадобится два продукта: карандаш для губ и помада. Цвета выбирайте или одинаковые, или отдавайте предпочтение максимально гармоничному сочетанию.

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Как сделать красивый макияж губ: смотрите видео

Начните с того, что карандашом обведите верхнюю губу, совсем немножко выйдя за ее край. Это визуально создаст желаемый объем. Особое внимание здесь уделите арке Купидона – она должна быть четко прорисована.

Далее переходите к нижней губе. Ее тоже обводите минимально отступив за край. И тоже тщательно прорисуйте центр. По словам визажиста, это создаст гармонию и баланс.

Напоследок нанесите помаду, держась в пределах готового контура. Идеальный макияж губ готов.