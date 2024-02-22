Сочетание ароматов будет впечатлять: как правильно наслаивать ароматы для оригинальной композиции

Парфюмерное наслаивание или лейеринг - это не новая, но довольно популярная тенденция в мире ароматов. Она предполагает, что духи можно наслаивать друг на друга, создавая при этом собственные композиции.

Попробовать лайеринг может каждый, для этого достаточно знать базовые правила и иметь желание экспериментировать. Как правильно наслаивать духи, рассказываем далее.

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Не используйте вазелин

Популярный в тикток лайфхак, который предлагает нанести на кожу вазелин и поверх него распылить парфюм, не стоит использовать. Во-первых, вазелин сам имеет запах, причем довольно сильный. Во-вторых, он не дает никакого усиления аромата.

Чтобы усилить стойкость парфюма, достаточно легко увлажнить кожу перед нанесением. Здесь нам на помощь придут различные лосьоны для тела без запаха или с такой парфюмерной отдушкой, как и ваш аромат.

Выбирайте средства одной линейки

Многие производители сегодня предлагают широкий ассортимент, в который входят гели для душа, лосьоны для тела, различные кремы и спреи для волос. Если вы будете использовать всю серию – усилите стойкость и звучание парфюма.

Ищите правильные точки нанесения

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Хотите собрать парфюмерный гардероб из двух разных флаконов? Есть три способа нанесения для этого:

На каждый день более тяжелый аромат стоит наносить на пульсирующие точки (запястья, сгибы локтей), а более свежий – распылять на себя облаком.

Для вечернего выхода следует менять ароматы местами: свежий наносить на пульсирующие места, а тяжелым делаем два распыления в воздух и заходить в это "облако".

Универсальный, третий вариант парфюмерной капсулы – нанести один аромат на левое запястье, а второй – на правое. Теперь можно наслаждаться получившимся шлейфом,.

Главное в этих экспериментах – делать это сначала дома и оценивать аромат, получившегося аромата. Экспериментируйте, но помните о мере: 1-2 нажатий на пульверизатор вполне достаточно.