Волосы будут загрязняться медленнее: как правильно сушить голову феном

Оказывается, что если правильно сушить волосы, то можно уменьшить их жирность и продлить свежесть прядей.

Как можно снизить жирность волос благодаря простому лайфхаку с феном, а также какие правила сушки следует соблюдать, чтобы волосы дольше оставались чистыми, рассказываем далее.

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Регулировка температуры

Один из важных аспектов использования фена – это регулирование температуры. Лучше всего выбирать более низкий уровень нагрева.

При слишком высокой температуре фен может стимулировать железы кожи головы к увеличенной выработке кожного жира, что приведет к быстрому загрязнению волос.

Использование концентратора

Концентратор – это насадка для фена, которая направляет поток воздуха в определенном направлении. Правильное использование концентратора позволяет сконцентрировать поток воздуха на определенных участках волос, уменьшая временной промежуток пребывания фена на каждой части волос и, таким образом, уменьшая риск перегрева кожи головы.

Расстояние от кожи головы

Соблюдение правильного расстояния между феном и кожей головы также важно для предотвращения чрезмерной жирности волос.

Необходимо держать фен на дистанции примерно 15 – 20 сантиметров от кожи головы, во избежание перегрева и стимуляции желез кожи головы.

Завершение процесса прохладным воздухом

После завершения сушки волос, важно использовать режим прохладного воздуха фена для закрепления укладки.

Это поможет закрыть кутикулу волос и предотвратить чрезмерное выделение кожного жира, сохраняя свежесть волос.