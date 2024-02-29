Будут выглядеть красивыми и здоровыми: как правильно сушить волосы, чтобы не повредить их

Правильный уход за волосами - залог их красивого вида и здорового состояния. Поэтому важно знать, как правильно сушить кудри, чтобы не навредить им.

Стоит ли выбирать фен для сушки волос, или все же лучше давать прядям возможность высохнуть самостоятельно, рассказываем далее.

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Как правильно сушить волосы

Во время сушки волос одно неправильное движение превращает ваши волосы в вьющиеся и ломкие. Поэтому, если вы хотите высушить волосы без повреждений, для этого понадобится сочетание различных техник.

Самая здоровая техника сушки ваших волос – это дать им высохнуть на 70% естественным путем, а затем использовать фен, пока они окончательно не станут сухими.

Расчесывать мокрые волосы не является обязательным, чтобы они высохли, но несколько движений щеткой во время сушки феном могут помочь ускорить процесс. Эта практика также делает волосы гладкими.

Кроме того, лучше используют различные несмываемые средства, чтобы сделать волосы гладкими и послушными.

Правила безопасной сушки феном

Феном волосы следует сушить по направлению от корней к кончикам. Если пряди длинные, то рекомендуется сушить их частями.

Вместе с тем нельзя во время сушки слишком близко располагать фен к волосам. Оптимальный вариант, когда фен находится на расстоянии примерно 10-20 см от волос.

Если же прибор имеет регуляторы температуры и скорости, то сушить волосы лучше всего при минимальных настройках.

После окончания сушки нужно дать волосам остыть. В противном случае, если начать сразу же расчесывать или укладывать их, можно нанести серьезный вред, ведь именно в этот момент волосы наиболее уязвимы.