Как оформлять брови, чтобы лицо выглядело моложе, а взгляд был более открытым

Бровям важно уделять внимание, так же как и ресницам или волосам, ведь правильно оформленные они способны украсить лицо и даже заметно омолодить его.

Как ухаживать за бровями и какие секреты их удачного оформления для юного и ухоженного вида существуют, рассказываем далее.

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Осветление

Темный натуральный цвет бровей делает лицо визуально старше. Чтобы "открыть" взгляд и освежить его, стоит немного осветлить брови.

Тем же, кто от природы имеет светлые брови, стоит использовать натуральные тона в макияже или при окрашивании. Темно-коричневый или черный цвета в этом случае не подойдут, а вот светло-коричневые или с сероватым оттенком будут выглядеть мягче и натуральнее.

"Лисий эффект"

"Омолодить" лицо также можно, слегка скорректировав кончики бровей или дорисовать их карандашом или лайнером, "вытянув" к виску. Чтобы добиться "лисьего" эффекта, эта линия должна быть выше, чем основа брови.

Маленькие хитрости с бровями откроют взгляд / Фото Freepik

Тушь вместо геля

Натуральный оттенок туши для бровей придаст им объема и яркости, но в то же время они будут иметь натуральный вид и не будут делать взгляд тяжелым. Кроме этого, это отличный способ спрятать седые волоски.

Подведение бровей снизу

Графическая форма мгновенно утяжеляет взгляд, поэтому при использовании карандаша слишком усердствовать не стоит. Чтобы нивелировать возрастные изменения, можно проводить линию только по нижней границе, а затем растушевывать ее вверх.

После этого волоски можно зафиксировать гелем для бровей, но слишком зачесывать вверх не стоит – так носить их уже не модно.