Эти привычки стоит забыть: 5 ошибок, ускоряющих старение рук

Абсолютно обычные повседневные действия и отсутствие необходимого ухода могут серьезно повлиять на красоту кожи рук и вызвать ее преждевременное старение.

Каких ошибок стоит избегать, чтобы сохранить кожу на руках молодой и ухоженной, рассказываем далее.

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Постоянный контакт с водой и бытовой химией без перчаток

Одна из самых распространенных ошибок – это выполнение домашних работ без специальных перчаток. Средства для чистки или мытья посуды, порошки и частый контакт с водой – все это высушивает кожу, а следовательно, способствует ее истончению и старению.

Отсутствие регулярного увлажнения кожи

Кожа рук, особенно в холодное время года, теряет много влаги, поэтому нуждается в регулярном увлажнении. Риск старения повышают сухой воздух в помещениях, применение средств бытовой химии, переохлаждение.

Единственным способом решить эту проблему в домашних условиях является постоянное увлажнение рук с помощью крема. Лучше всего использовать его после каждого мытья рук, посуды, уборка, перед выходом на улицу или перед сном.

Частое применение антибактериальных средств без дополнительного ухода

Конечно, сложно назвать ошибкой использование антибактериального мыла, салфеток или санитайзера на постоянной основе – скорее, это еще один фактор, который может негативно повлиять на состояние кожи рук. Противостоять этому воздействию можно с помощью увлажняющего крема.

Выход на улицу без перчаток

Зимой руки подвергаются еще одному стрессу – переохлаждению. В результате многие люди сталкиваются с сухостью, покраснением, раздражением, огрубением кожи рук из-за воздействия холода. Спасти от него может только наличие теплых варежек, а также регулярный домашний уход.

Игнорирование средств с SPF

Самая распространенная ошибка вне зависимости от сезона – отсутствие защиты от солнца.

Руки гораздо чаще, чем лицо, подвергаются солнечной активности, поскольку постоянно находятся под прямыми лучами. Именно поэтому они нуждаются в особой защите во время пребывания на открытом воздухе. Обезопасить себя можно регулярным нанесением кремов с SPF.