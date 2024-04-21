Основа будет ложиться идеально: интересный лайфхак для равномерного нанесения тона

Правильно подобранная тональная основа способна скрыть недостатки и добавить коже сияния. Однако найти идеальное средство не так просто. Для жирной кожи не подойдут слишком густые формулы, а сухой тип нуждается в дополнительном увлажнении.

Обращать внимание необходимо и на возрастные потребности: плотная тональная основа может забиваться в морщины и создавать эффект маски. Как вместо этого сделать тон лица более равномерным, рассказываем далее.

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Как равномерно нанести тональное средство

Чтобы тон ложился гладко и равномерно, стоит взять стакан воды, кисточку для нанесения и спонж для макияжа.

Налейте несколько капель любимой тональной основы в стакан с водой и перемешайте.

С помощью густой кисточки следует нанести средство на лицо.

Как наносить тональный: смотрите видео

Для более равномерного нанесения распределите средство легкими движениями по всему лицу, используя спонж для макияжа.

Тональная основа будет иметь равномерный вид, поскольку вода делает текстуру легче, а средство меньше оседает на мимических морщинах. В результате кожа будет блестящей и увлажненной, а легкое тонирование скроет мелкие недостатки.