Как нарисовать красивые брови карандашом: эксперт назвала главные ошибки

Кажется, что нет ничего сложного в том, чтобы оформить брови карандашом. Однако на самом деле здесь довольно легко переусердствовать и испортить их естественный вид.

Эксперт по бровям показала, как не стоит краситься, и назвала два простых совета, что выведут ваш макияж на новый уровень. Что она рекомендует, читайте дальше.

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Как правильно рисовать брови карандашом

Блогер и эксперт по бровям Лаура рассказала о самых распространенных ошибках во время макияжа и поделилась советами, которые помогут их избежать. Видео женщины стало вирусным и набрало более 150 тысяч лайков.

В ролике бровист говорит, что одной из самых распространенных проблем, с которой она сталкивается в своей практике, являются неровные брови или брови с залысинами.

Люди исправляют эту ситуацию неправильно. Прекратите наносить карандаш на участки бровей, где есть волосы. Красьте ту часть, где их нет,

– объяснила Лаура.

Она также показала, что это стоит делать легкими штрихами, а не зарисовывать брови полностью.

Как рисовать брови карандашом: смотрите видео

Другой же распространенной ошибкой она считает неудачно выбранный цвет косметики для бровей. Карандаш следует выбирать не под оттенок волос, а в соответствии с цветом бровей.

Выбирайте карандаш, который подходит к вашему цвету бровей, а не к цвету волос. В большинстве случаев он темнее, чем вы думаете,

– добавила она.

Эксперт заметила, что это кажется нелогичным, но стоит доверять процессу.

Это будет выглядеть натурально, создавая ровные и сбалансированные брови,

– говорит Лаура.

Она отмечает, что целью всегда является достижение естественного и равномерного вида бровей. Пользователи же тикток написали, что женщине удалось достичь такого эффекта на видео и поблагодарили ее за советы.