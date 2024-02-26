Дорогой вид за копейки: как обновить и сделать более стильным пространство дома без лишних затрат

У большинства из нас есть длинный список ремонтных работ дома, которые мы сделали бы, если бы деньги не были проблемой. Но улучшение дома не обязательно должно быть дорогим.

Есть много небольших изменений и простых обновлений, которые можно сделать быстро и без ущерба для банковского счета. Как модернизировать дом, чтобы он выглядел дорого, но при этом сэкономить, рассказываем далее.

Также интересно Цвета, улучшающие настроение и снижающие стресс: как дизайн стен влияет на человека

Замените освещение

Замена стандартного освещения может значительно изменить атмосферу, хотя и не будет стоить много. Для оригинальных акцентов можно выбрать популярные светильники в стиле фонаря или пересмотреть различные подвесные светильники.

Замена верхнего освещения на другое с более рассеянным светом также может создать уютный и привлекательный дом.

Сделайте отделку стен

Если вы пытаетесь придать дому более элитного вида, добавление объёма вашим стенам – хорошее решение. С помощью лепнины или стеновых панелей можно мгновенно подчеркнуть характер вашего дома. И вам даже не нужно нанимать подрядчика, чтобы создать вид парижского замка в вашем собственном жилье. Вы можете легко сделать это своими руками с помощью пистолета для гвоздей и приобретения уже готовой лепнины.

Освещение создает особую атмосферу / Фото Freepik

Поставьте свежую зелень или цветы

Есть что-то общее в каждом доме знаменитостей – это живые растения или цветы. Если вы хотите быстро улучшить свое пространство, это деталь, которая всегда сделает свое дело.

Добавьте элементы искусства

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Один из самых быстрых способов сделать ваш дом более изысканным – это заменить мелкий декор на настоящие произведения искусства. Для этого не обязательно тратить тысячи на антикварные или слишком известные вещи, достаточно подыскать стильные подержанные изделия или выбрать элемент искусства от локального и не слишком известного автора.

Зелень добавляет изысканности помещению / Фото Freepik

Покрасьте стены или поклейте новые обои

Хотя покраска может показаться более масштабным проектом, это один из наименее дорогих способов значительно изменить интерьер дома без ремонта. Кроме того, сделать пространство более стильным может не только новая краска, но и обои. Вы можете выбрать однотонные варианты вместо свежего слоя краски. Или вы можете выбрать более смелый узор, чтобы сделать акцент на дизайне вашего пространства.