Духи будут держаться весь день: простые приемы, которые сделают аромат стойким

Трудно найти более удручающую ситуацию, чем когда удается выбрать свой идеальный аромат, но он оказывается совершенно не устойчивым.

Как сделать свои духи более стойкими и подарить себе аромат, который будет держаться весь день, рассказываем дальше.

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Как сделать духи максимально устойчивыми

Жозефина ведет блог в тикток, посвященный парфюмерии, и может похвастаться степенью магистра в этой сфере. Девушка в одном из своих недавних роликов раскрыла уловки, благодаря которым нестойкие ароматы могут держаться весь день.

Нет ничего более грустного, чем найти аромат, который вам нравится, но который вы не можете почувствовать через 20 минут, – сказала блогерка.

Прежде всего, посоветовала она, жизненно важно наносить аромат на чистую кожу. Также блогерка рекомендует смазать кожу лосьоном для тела без запаха, потому что "увлажненная кожа лучше зафиксирует аромат и обеспечит его продолжительность".

Второй вариант от Жозефины состоит в том, чтобы наносить аромат на одежду, но на безопасном расстоянии, чтобы не испачкать вещи.

Ткань гораздо лучше воспринимает запах, чем кожа. Не бойтесь, можно брызгать больше,

– объяснила авторка контента.

Как блогерка советует использовать духи: смотрите видео

Напоследок она порекомендовала смочить расческу духами и провести ею по волосам.

Это гарантирует, что аромат попадет на ваши волосы без эффекта спирта, сушащего кожу,

– добавила она.

Добавим, что эксперты предостерегают от сбрызгивания волос духами, поскольку они содержат этиловый спирт, который потенциально может повредить пряди в долгосрочной перспективе, вызвав их ломкость и сеченые кончики.

