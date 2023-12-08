Неважно, коротким ли будет комплимент или длинным. Главное, попытаться выразить чувства своими словами и без шаблонов. 24 Канал собрал несколько советов, которые помогут это сделать, и превратят ваш комплимент в такой, что заставит биться сердце девушки чаще.

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Искренность – необходимое условие идеального комплимента

Комплимент – это хороший способ начать общение или добавить огонька в длительные отношения. Главное правило здесь – быть искренним. Стоит отметить то, что вы действительно заметили в девушке.

Если еще плохо знакомы с ее характером или только начинаете разговор, несколько приятных слов можно сказать о внешности. Если уже лучше знаете спутницу, то особенно будут западать в душу слова о ее талантах или личных характеристиках.

Оригинальность сделает ваш комплимент особенным

Конечно, стандартные комплименты о "красивых глазах" или "невероятной улыбке" – имеют место. Они неплохо подходят для начала знакомства, когда информации о девушке немного, но имеют значительный минус – скорее всего, ваша избранница слышала их неоднократно и такие слова не слишком запомнятся. Более того, в долгосрочных отношениях это может создать впечатление, что вы не слишком внимательны к девушке и не замечаете ее индивидуальности.

Чтобы избежать таких нежелательных последствий комплимента, лучше попробовать пойти менее очевидными путями. Похвалить можно то, что обычно не бросается в глаза или традиционно не принято замечать.

К примеру, глаза, фигуру, волосы – хвалят часто, а вот красоту рук или осанки девушки могли никогда не выделять.

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Кроме того, вместо стандартных слов можно:

сказать о том, что у девушки прекрасный вкус, изящный силуэт и милый образ,

заметить, какие ее личные черты вас увлекают,

акцентировать на том, что ее романтический/яркий/оригинальный образ покорил вас с первых мгновений,

оценить ее шикарный имидж, платье или оригинальный аксессуар.

В то же время в процессе поиска оригинальности важно сохранять границу и не превращать комплимент в пошлое или оскорбительное замечание, которое может задеть девушку.

Внимательность к деталям и формулировкам не оставит ни одну девушку равнодушной

Чтобы комплимент удался окончательно, следует быть очень внимательным. Прежде всего, это поможет подметить индивидуальность девушки и сказать слова, которые будут точно отражать ее особенности, запомнятся и по-настоящему впадут в душу.

Для того чтобы сделать комплимент более изящно, не спешите засыпать девушку приятностями. Понаблюдайте за ней, заметьте, что вас увлекает, и только тогда говорите об этом. Кроме того, что девушка таким образом сможет подметить вашу внимательность к ней, она также будет уверена в искренности слов, ведь такой комплимент будет точно отличаться от лести.

В то же время внимательность следует проявлять не только к спутнице, но и к формулировкам ваших слов. Даже самый искренний комплимент легко испортить неосторожным подбором выражений.

Так, фраза типа "тебе подходит такая прическа больше, чем предыдущая, делай только так" может быть неприятной девушке из-за указаний и обесценения ее прошлого выбора, а слова о том, что "эта юбка делает тебя стройнее", намекнут на лишний вес.

Моментов такой двусмысленности лучше избегать и перед тем, как говорить комплимент, неплохо было бы не спешить, а обдумать, не является ли ваша формулировка обидной.

Вместе с тем желательно не прибегать к "подколам" девушки и неоднозначным шуткам. Такие острые замечания будут восприниматься как грубость. Можно найти изящные и красивые слова практически для любых черт характера и внешности, так что лучше сосредоточиться на поиске удачных формулировок, которые будут идеально описывать девушку и не ранят ее чувства.