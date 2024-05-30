Немецкий блогер Катрин Гелински поделилась своим лайфхаком для кудрей на короткие волосы. Как закрутить пряди за считанные минуты ее способом, рассказываем далее.

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Как быстро создать кудри на коротких волосах

Блогер Катрин Гелински имеет короткие волосы, поэтому поделилась своим способом быстро их завить, чтобы сделать красивую и простую прическу. Все, что понадобится, чтобы создать легкие волны на волосах, – это эластичная резинка и около 20 минут времени.

Как быстро сделать кудри: смотрите видео

Когда волосы будут закручены на резинку, остается только подождать 20 минут и потом просто раскрутить их и снять повязку.

Голове локоны можно разровнять осторожно руками, чтобы прическа получилась опрятной, но одновременно натуральной.