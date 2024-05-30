Немецкий блогер Катрин Гелински поделилась своим лайфхаком для кудрей на короткие волосы. Как закрутить пряди за считанные минуты ее способом, рассказываем далее.

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Как быстро создать кудри на коротких волосах

Блогер Катрин Гелински имеет короткие волосы, поэтому поделилась своим способом быстро их завить, чтобы сделать красивую и простую прическу. Все, что понадобится, чтобы создать легкие волны на волосах, – это эластичная резинка и около 20 минут времени.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність. Чтобы воспользоваться методом девушки, следует одеть резинку на голову на волосы, как спортивную повязку. Далее нужно подобрать пряди из-под резинки и осторожно накручивать их поверх нее внутрь. После этого можно использовать закрепитель или лак, чтобы локоны лучше держались. Если волосы немного влажные, то их тоже можно подсушить феном.

Как быстро сделать кудри: смотрите видео

Когда волосы будут закручены на резинку, остается только подождать 20 минут и потом просто раскрутить их и снять повязку.

Голове локоны можно разровнять осторожно руками, чтобы прическа получилась опрятной, но одновременно натуральной.