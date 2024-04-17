Понадобится единственное средство: как сделать полный макияж с помощью одной помады

Помада делает макияж завершенным, дополняет образ необходимым штрихом и цветовым акцентом, освежает его.

Одна с помощью этого косметического средства можно накрасить не только губы, но и все лицо. Как это сделать, рассказываем далее.

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Как сделать макияж только с помощью помады

В своем тикток блогерка @taontm показала, как правильно выполнить монохромный образ в красно-розовых тонах. Все, что понадобится из декоративной косметики, – это помада любимого оттенка.

Начните с того, что подготовьте кожу к нанесению мейкапа и воспользуйтесь привычной тональной основой. Далее беритесь за помаду. Конечно, не стоит брать очень темный или слишком яркий цвет. Лучше остановиться на естественном оттенке, который делает губы не активным акцентом, а просто подчеркивает их.

Как сделать макияж только помадой: смотрите видео

Чтобы выполнить контурирование, нанесите продукт по бокам на переносицу, подчеркните им кончик носа сверху и снизу, сделайте акценты на углах лба, подведите верхнее и нижнее веко с внешней стороны и акцентируйте скулы и выступ подбородка. Естественно, нанесите помаду и на губы.

После этого аккуратно растушуйте помаду. Там, где она выполняет роль контуринга, делайте это сильнее, а на глазах оставьте косметику более яркой.

Напоследок немножко припудрите лицо поверх помады и монохромный образ готов. Результат потом можно закрепить с помощью спрея-фиксатора.