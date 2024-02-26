Как шаг за шагом придать тонким волосам объем, чтобы они выглядели привлекательными в течение всего дня, рассказываем далее.

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Подготовка к укладке

Перед тем, как начинать укладку, убедитесь, что у вас есть шампунь для создания объема, мусс средней фиксации, масло для волос, текстурирующий спрей с морской солью, фен, браш и легкий лак для фиксации.

Мытье волос

Начните с тщательного мытья волос с помощью шампуня для создания объема. Он не только не утяжеляет волосы, но и придает им дополнительный объем.

Нанесение мусса для фиксации

Постепенно распределите мусс по всей длине волос, избегая нагрузки у корней. Если кончики сухие, нанесите на них немного масла для увлажнения и блеска.

Текстурирование

После нанесения мусса распылите небольшое количество спрея с морской солью по всей длине волос. Это поможет создать дополнительный объем и текстуру, делая прическу более естественной и объемной.

Сушка волос

Высушите волосы, наклонив голову вниз. Этот метод помогает придать дополнительный объем от корней до кончиков. После этого используйте браш, чтобы проработать их, приподнимая пряди у корней круглой расческой. Обратите внимание, что щетина щетки должна почти касаться корней, а струя горячего воздуха должна идти от корней вниз.

Финальные детали

После того как вы придали объем волосам с помощью браша, нанесите сухой шампунь прямо на корни, особенно на макушку и боковые части, где нужен дополнительный объем.

Затем массажными движениями поднимите корни волос, чтобы создать воздушный объем. Наконец зафиксируйте все легким лаком.