Впрочем, классический конский хвост в конце концов может надоесть. Как можно "реанимировать" прическу и сделать ее стильной – далее в подборке.
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Хвост с косами
Если женщина имеет немного свободного времени для укладки волос, то владелица салона красоты Эмма Джарвис советует совместить конский хвост с косами.
Этот стиль создает мягкое, романтическое ощущение и идеально подходит как для обычных дней, так и для свиданий,
– говорит Джарвис.
Хвост, декорированный косой: смотрите видео
Bubble-хвост
Эта прическа имеет очень эффектный и стильный вид, а главное – ее очень просто повторить. Для этого необходимо сделать высокий конский хвост, отступить несколько сантиметров от основания хвоста и перевязать волосы резинкой. Чтобы образовался "пузырь", необходимо осторожно потянуть пряди волос в разные стороны. Такой алгоритм необходимо повторять по всей длине волос.
Стилисты отмечают, что такая прическа подойдет как для повседневной, так и для официальных событий.
Хвост со скрытой резинкой
Чтобы сделать образ интересным, не нужно придумывать что-то экстравагантное. Изящности прическе придаст прядь волос, которая будет обернута вокруг резинки. Закрепить волосы можно заколкой.
Низкий хвост
Хвост необязательно должен быть высоким. Низкий хвост, как отмечают стилисты, имеет свежий и непринужденный вид. Такая прическа подходит различным типам стрижки. Добавить элегантности образу можно, подкрутив волосы.
К прическе можно добавить накладные волосы
Добавив к образу накладные волосы, можно создать необычный образ. К примеру, цветные пряди добавят стиля.
С помощью накладных волос можно также сделать челку или увеличить длину.
Изящный хвост
Изящный "глянцевый" хвост придаст образу особого шика. Стилисты говорят, что блеска прическе можно придать с помощью специальных средств.
Мастхэв года – полухвост
Полухвост стал популярной прической еще в 2023 году. Он будет трендовой прической и в 2024 году.
Этот стиль невероятно универсален и подходит для любой длины и текстуры волос,
– говорят эксперты.
Кроме того, такая прическа добавляет объема и хорошо обрамляет лицо. Дополнить образ можно легкими локонами.