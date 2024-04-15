Для этого нужно использовать правильные средства и придерживаться техники нанесения макияжа. Также не стоит пренебрегать фиксаторами. Как сделать макияж стойким – далее в материале Life 24.

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Секреты стойкого макияжа

Во время любого макияжа самым главным является подготовка кожи. Так, необходимо тщательно очистить кожу, можно даже воспользоваться скрабом или пилингом, если есть шелушение. После этого очищения следует увлажнить кожу сывороткой или флюидами. Это касается как и обладательниц сухой кожи, так и жирной.

Существует заблуждение, что жирная кожа требует меньше увлажнения, однако это совсем не так. Наоборот, если использовать много подсушивающих продуктов, то жирный блеск будет становиться все заметнее. А вот правильное увлажнение кожи будет положительно влиять.

Когда кожа готова к нанесению косметических средств, надо использовать технику, которая поможет сделать макияж более стойким.

Праймер

Секрет стойкого макияжа в том, что его необходимо наносить поверх специальной базы – праймера. Он помогает закрепить тональный крем и предотвращает его окисление. Визажисты объясняют, что основы под макияж работают на микроуровне, поэтому наносить их надо очень тонким слоем. Некоторые считают, что плотный слой праймера сделает макияж более устойчивым, однако это не так – чем толще слои, тем быстрее такой макияж "потечет".

Кремовые текстуры необходимо закреплять сухими

Когда на лицо уже нанесен тональный крем и консилер, необходимо сделать сухую коррекцию. Так, необходимо тщательно припудрить все лицо, добавить бронзера и сухих румян. Так кремовые текстуры будут более стойкими, а сухая коррекция закрепит макияж.

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Сухая коррекция – важный этап стойкого макияжа / Фото Unsplash

Стойкая косметика

Чтобы не приходилось постоянно обновлять макияж, стоит выбирать стойкие продукты. Так, тушь, тени для век, помада, тональная основа должны быть устойчивыми, на что указывают соответствующие маркировки на упаковке продуктов. Однако, стоит учитывать, что стойкие косметические средства подсушивают кожу, поэтому после снятия такого макияжа необходимо тщательно увлажнить кожу.

Фиксатор для макияжа

Важно позаботиться не только о базе под макияж, но и о финише. Так, важным завершающим этапом является использование специального спрея-фиксатора. Он не испортит макияж, не оставит ощущение липкости на коже, а наоборот – освежит лицо и сделает макияж совершенным.

Казалось бы, об этих советах очень банальными, впрочем, правильная техника макияжа обеспечит устойчивость макияжа на многие часы. Поэтому, если женщина желает, чтобы макияж держался до поздней ночи, а то и до утра – не стоит пренебрегать каждым из этапов.