Эстетичный вид и уют - гарантированы: простые способы обновить пространство в ванной

Нет ничего приятнее принятия теплой ванны или душа в роскошной ванной комнате. Однако, если пространство вам не слишком нравится, расслабиться в таком помещении будет трудно.

Для улучшения своей ванной не обязательно начинать глобальный ремонт. Простые решения, которые могут обновить ваше помещение, рассказываем далее.

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Покрасьте стены и шкафы

Свежий слой краски на стенах может иметь большое значение. Пусть это будет смелый темно-синий, изящный оливковый оттенок или простое свежее белое покрытие, это может изменить настроение и ощущение всего пространства.

Кроме того, покрасить можно и шкафы, добавляя им нового стильного цвета.

Замените фурнитуру

Старая фурнитура может сделать вашу ванную комнату не слишком привлекательной. Новые элементы, например ручки на шкафах бронзового или черного цвета, могут кардинально изменить пространство.

В то же время если вы предпочитаете винтажный вид, можно найти уникальную фурнитуру на блошиных рынках и в антикварных магазинах.

Также помните, что фурнитура не ограничивается только ручками. Вы также можете подумать о замене смесителей или приобрести новые крючки для полотенец.

Даже маленькие детали могут изменить пространство / Фото Freepik

Добавьте обои

Обои сейчас актуальны, чем когда-либо ранее, и могут кардинально обновить ванную комнату без каких-либо других изменений. Это простой способ значительно изменить небольшое пространство и сделать его более стильным.

Повесьте новую шторку для душа

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Шторка для душа является главным элементом любой ванной комнаты, особенно в маленьких помещениях. Новая завеса для душа может иметь большое значение. Добавьте что-то красочное или рассмотрите сплошную текстурную штору для более минималистичной эстетики. Не забудьте и о новых крючки, чтобы завершить дизайн.

Обновите декор

Это едва ли не самый простой способ добавить новую эстетику в ванную. Возьмите новые полотенца, попрощайтесь со старым туалетным набором и начните все сначала с новой подставкой для зубных щеток. Также можно добавить декоративную свечу на туалетный столик, даже если вы не планируете ее использовать.