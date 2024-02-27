Что следует добавить в свой привычный макияж, чтобы кардинально изменить взгляд, рассказываем далее.

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Как увеличить глаза с помощью макияжа

Полезным лайфхаком для увеличения глаз в тикток поделилась блогер Одри Боос. Девушка говорит, что для этого макияжа понадобится только подводка и тушь, но в результате глаза будут выглядеть вдвое больше.

По словам инфлюенсера, чтобы увеличить глаза, сначала следует сделать привычный макияж с тонкой черной стрелкой. Далее же стоит взять белый карандаш и нарисовать им "потайную" стрелку, которая будет расположена ниже и дублирует черную.

Как увеличить глаза с помощью макияжа: смотрите видео

После того, белую стрелку надо немного растушевать с помощью пальца или кисти – от нее должна остаться лишь тень.

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Теперь на кисточку необходимо набрать темно-коричневые тени и нанести их прямо под белую стрелку. Осталось только немного подкрутить ресницы и накрасить их тушью.