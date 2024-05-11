6 универсальных вещей, которые каждой женщине стоит иметь в своем гардеробе

У каждой женщины есть собственный вкус и стиль. Однако существуют универсальные элементы гардероба, которые никогда не выходят из моды и подходят почти всем.

Какие вещи должна иметь в своем шкафу любая любительница моды и стиля, чтобы всегда выглядеть, как с обложки журнала, рассказывает Life 24.

К теме Как выбрать белье: ответы от бренда Anabel Arto

Удобное и эффектное белье

Хорошее и качественное белье – это основа гардероба каждой женщины, ведь именно оно обеспечивает первоочередной комфорт и дарит уверенность, без которой ни один образ не получится безупречным.

Чтобы быть готовой к любым случаям и оставаться гибкой в выборе дальнейшего наряда, лучше иметь как минимум несколько комплектов классического белья базовых цветов – белого или цвета шампань, черного и телесного, а также один или два набора более яркого и соблазнительного нижнего белья для особых поводов.

Найти замечательные комплекты без лишних усилий можно в украинского бренда Anabel Arto. В ассортименте производителя есть множество различных коллекций как более сдержанного белья, что подойдет на каждый день, так и варианты, которые станут изюминкой для романтических и чувственных образовв.

К слову,: при покупке двух единиц трусиков или бра классических коллекций третья – в подарок. Таким образом можно обновить свой гардероб и одновременно сэкономить на шопинге.

Белье бренда изготовлено из качественных материалов с заботой о комфорте и удовольствии женщин. Поэтому каждая сможет подобрать для себя именно те изделия, которые будут полностью удовлетворять все запросы и вдохновлять выглядеть великолепно.

Лучше всего иметь белье для разных случаев / Фото Anabel Arto

Маленькое черное платье

Сдержанное платье черного цвета длиной до колен или выше, которое еще в 1920-х годах прошлого века представила французская кутюрье Коко Шанель, стало бессмертной классикой моды. Этот вариант наряда стоит иметь в своем гардеробе каждой женщине.

Такая вещь является очень универсальной, ведь с помощью этого, на первый взгляд, простого наряда можно создать неограниченное количество образов. Добавляя сумочку, комплект украшений, обувь, шали или другие элементы, одно и то же платье легко адаптировать как к вечернему выходу, так и к рабочей встрече или свиданию. Маленькое черное платье позволяет выглядеть органично и стильно при любых обстоятельствах.

Кроме того, это традиционный наряд предусматривает минимум элементов и отличается лаконичностью, поэтому довольно удобен в носке. К тому же вариаций черных платьев так много, что каждая женщина точно найдет то, что подходит именно ей.

С таким платьем можно создать множество образов / Фото Shutterstock

Элегантный костюм

Классические брюки свободного кроя и пиджак – это стильные и элегантные вещи, что удачно дополнят любой гардероб. Актуальный костюм открывает широкое поле для экспериментов.

Такой наряд можно использовать для самых разных случаев – от деловых встреч до прогулок по городу. К тому же костюм можно стилизовать многими способами, например, дополняя рубашкой, футболкой или свитером, или же носить пиджак и брюки отдельно с другими элементами одежды.

Классический костюм не слишком прихотлив относительно того, какую обувь к нему выбрать, поэтому в результате можно создавать как образы в стиле casual с кроссовками, так и более элегантные – с туфлями на каблуках.

Костюм подойдет для многих ситуаций / Фото Shutterstock

Джинсы с хорошей посадкой

В современном мире джинсы – это едва ли не самый важный предмет базового гардероба. Независимо от модели и оттенка они могут служить основой для бесконечного количества как повседневных, так и деловых или романтических образов.

Выбирая джинсы, самое главное опираться на комфорт. Идеальной будет та модель, в которой женщина будет нравиться себе и чувствовать себя максимально удобно.

Джинсы – это незаменимая часть гардероба / Фото Shutterstock

Белая рубашка

Гардероб каждой элегантной женщины сложно представить без простой повседневной белой рубашки. Такая блуза из качественного материала – это основа любого стиля и вещь, которую можно сочетать со многими элементами наряда.

Белую рубашку можно заправить в юбку, совместить ее с любимыми джинсами или добавить к костюму, создавая совершенно разные, но гармоничные образы.

Вместе с тем к блузе прекрасно подойдут яркие украшения, необычные шарфы и яркий макияж. Это позволяет раскрыть персональный стиль и дает огромное количество возможностей для самовыражения.

Белую рубашку легко дополнить аксессуарами / Фото Shutterstock

Обувь на небольшом каблуке

Трудно найти более базовую и удобную обувь, чем классические туфли на небольшом каблуке. Такая пара подойдет ко всему – платью, джинсам, костюму или юбке.

Обувь должна быть элегантной и удобной / Фото Shutterstock

Единственной не менее универсальной альтернативой можно признать модные сегодня лоферы. Это туфли без шнуровки, которые чаще всего имеют небольшие каблуки, но оформлены в менее классическом стиле. Они являются хорошим дополнением ко многим образам и могут подходить как к повседневному, так и к более элегантному наряду.